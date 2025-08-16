[속보] 젤렌스키 “18일 백악관서 트럼프와 전쟁 종식 세부사항 논의”
도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 18일(현지시간) 미국 백악관에서 회담한다.
16일 영국 일간지 텔레그래프, BBC 등 외신에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 자신의 텔레그램 채널에 “초대해줘서 감사하다”며 “월요일 워싱턴에서 트럼프 대통령과 전쟁 종식에 대한 모든 세부 사항을 논의할 계획”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 3시간의 미러회담을 마쳤다. 양측은 회담 직후 공동 기자회견에서 “생산적인 대화가 있었다”고 평가했으나 구체적 휴전 합의는 도출되지 않았다.
미러 회담 후 본토로 돌아가는 에어포스원(대통령 전용기)에서 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령과 1시간 이상 통화를 이어갔다. 통화에서 트럼프 대통령은 회담 결과를 공유했다. 이어 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리 등과 통화한 것으로 전해졌다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사