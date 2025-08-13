인천교통공사, 14일 광복 80주년 청소년 버스킹 행사

청소년동아리 버스킹 행사 포스터. 인천교통공사 제공

최정규 공사 사장은 “광복 80주년을 기념하여 청소년들의 재능과 열정을 마음껏 펼치는 무대가 되기를 바란다”며 “앞으로도 시민과 함께하는 열린 공간 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.