인천시, 7월까지 해양쓰레기 3669t 수거…정화활동 확대

인천 백령도 사곳해변에서 진행된 연안정화활동. 인천시 제공

시는 지난해 5299t, 2023년 5512

2022년 5190t 등

수거하는 등 해양쓰레기 문제 해결을 위해 꾸준하고 체계적인 대응을 이어왔다.

특히 시는 매년 지역일자리 사업을 활용한 해안가 쓰레기 수거, 도서지역 쓰레기 적체 해소를 위한 정화운반선 운영 지원, 접근이 어려운 취약 해안 폐기물 대응, 해양환경 인식 개선을 위한 교육 등 사업을 추진 중이다. 이러한 노력은 환경 개선뿐 아니라 일자리 창출과 지역경제 활성화에도 큰 보탬을 주고 있다.

시는 그동안의 성과를 바탕으로 하반기부터 민간단체와 시민이 함께하는 연안 정화활동을 본격적으로 확대할 방침이다.