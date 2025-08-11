포항서 공무원 사칭 골프용품 사기…업체 피해 속출
경북 포항에서 공무원을 사칭해 골프용품을 가로챈 사기 사건이 발생해 포항시청이 주의를 당부하고 나섰다.
11일 포항시에 따르면 피의자는 지난 5일 시청 노인장애인복지과 소속 직원의 이름을 도용해 한 골프용품 업체에 전화를 걸었다. 그는 “60세 이상 노인의 우울증 예방 교육 프로그램에 필요한 물품 중 골프채와 골프공이 누락돼 긴급히 구매해야 한다”며 업체의 신뢰를 얻었다.
물품이 배송되자 피의자는 연락을 끊고 잠적했으며, 해당 업체는 수백만 원의 피해를 입었다.
피해 업체 관계자는 “정식 공문서를 모방한 ‘물품구매확약서’까지 보내와 의심하지 않았다”며 “전화와 문자에서도 정중한 말투를 사용해 실제 공무원인 줄 알았다”고 전했다.
또 다른 업체 관계자는 “처음에는 단순히 바빠서 연락이 안 되는 줄 알았지만, 며칠이 지나도 연락이 닿지 않아 수상히 여겼고 결국 사기임을 알게 됐다”고 밝혔다.
피의자는 발신번호를 조작하고 가짜 명함을 사용하는 등 치밀하게 준비한 것으로 알려졌다. 시는 추가 피해 가능성도 우려하고 있다.
포항시 관계자는 “공공기관이나 공무원이 제품을 구매할 경우 반드시 공식적인 입찰이나 계약 절차를 거친다”며 “전화나 문자로 개인 명의 주문을 요청하는 일은 없다”고 강조했다.
이어 “유사 사례가 발생하면 즉시 관할 경찰서에 신고해 달라”며 “기업들은 납품 전 계약서와 공문서의 진위를 확인하고 해당 기관에 직접 문의하는 등 검증 절차를 강화해야 한다”고 당부했다.
