“남편을 신앙의 호주로”… 휴가철 열린 남성 기도회

만나교회, 이열치열 부흥회 한 순서로 9일 ‘남성을 위한 기도회’ 개최

김병삼 만나교회 목사가 경기도 성남 만나교회 예배당에서 9일 열린 남성을 위한 기도회 찬양인도를 하고 있다.

만나교회 교인들이 9일 경기도 성남 예배당에서 손을 들고 기도하고 있다.

김 목사의 아내 최인숙 사모가 집회를 인도했다.

김병삼(왼쪽) 만나교회 목사가 경기도 성남 만나교회 예배당에서 9일

“믿음의 키가 자라면 산은 평지가 된다”고 역설했다.