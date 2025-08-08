경찰, 마포구 대로변서 지인 살해 30대 남성 구속영장 신청
서울 마포경찰서는 지인을 흉기로 살해한 혐의로 30대 남성 A씨의 구속영장을 신청했다고 8일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 지난 6일 오후 11시쯤 서울 마포구 대흥동 마포세무서 인근 대로변에서 지인인 30대 남성 B씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의(살인)를 받는다. A씨는 현장에 출동한 경찰에 체포됐다.
B씨는 근처 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. A씨도 범행 과정에서 다쳐 수술받았으며 현재 회복 중인 것으로 알려졌다.
A씨는 인근 식당에서 B씨와 함께 술을 마시며 식사를 한 뒤 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 경찰은 A씨 신병을 확보해 구체적인 범행 동기에 대한 수사를 이어갈 예정이다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사