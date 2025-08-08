‘서부지법 난동 선동 의혹’ 전광훈 등 7명 출국금지
6월 출국금지 신청 후 연장
서울서부지법 폭력 사태의 배후 수사를 진행 중인 경찰이 전광훈 사랑제일교회 목사 등 7명에 대해 출국금지 조치를 한 것으로 파악됐다.
8일 경찰에 따르면 서울경찰청 안보수사과는 지난 6월 초 전 목사에 대한 출국금지를 법무부에 신청했다. 출금 조치는 이후 한 차례 연장돼 현재까지 이어지고 있다.
경찰은 이외에도 유튜브 채널 ‘신의한수’의 신혜식 대표와 ‘손상대TV’ 운영자 손상대씨, 배인규 신남성연대 대표, 보수성향 단체 ‘일파만파’의 김수열 대표 등 6명에 대해서도 출금 조치한 것으로 전해졌다.
전 목사 등은 광화문 집회 등에서 참석자들을 선동해 서부지법 폭력 사태를 유발했다는 의혹을 받고 있다. 경찰은 특수건조물침입·특수공무집행방해 교사 등 혐의로 지난 5일 전 목사와 이들의 자택, 사랑제일교회 등을 전격 압수수색했다. 경찰은 이들이 조직적인 명령 하달 체계를 만들어 서부지법 폭력 사태에 가담한 것으로 보고 있다. 경찰은 압수물을 분석한 뒤 조만간 전 목사를 비롯한 주요 관련자들을 불러 조사할 것으로 보인다.
전 목사는 교회 자금으로 서부지법 폭력 사태에 가담한 혐의로 구속된 피고인들의 영치금을 지원한 혐의로도 수사를 받고 있다. 사랑제일교회 측은 전날 입장문을 내고 “영치금 목적의 별도 계좌를 열어 당회의를 거쳤기 때문에 횡령이 발생할 수 없는 구조”라고 밝혔다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
