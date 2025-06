“의업은 겸손히 사람들 섬긴 예수의 삶과 일맥상통…부·명예만 추구하는 건 어울리지 않아”

[인터뷰] 한국서 1966년부터 16년간 척추결핵 아동 등 치료한 피터 패티슨 박사

“한국, 제2의 고향…모든 건 하나님이 한 일”

의료선교사 피터 패티슨 박사가 최근 서울 종로구 새문안교회에서 국민일보와의 인터뷰하며 한국에서의 삶을 회고하고 있다. 신석현 포토그래퍼

1976년 경남 창원의 가포동 사택에서 패티슨 박사가 아내와 자녀들과 함께한 모습. 네 자녀 모두 한국에서 태어났다. 좋은씨앗 제공

1968년 국립마산결핵요양소 직원들과 지역 내 가정방문 진료를 다니는 패티슨 박사. 좋은씨앗 제공

패티슨 박사가 최근 서울 종로구 새문안교회에서 가진 국민일보와의 인터뷰 도중 성경을 펼쳐 자신이 인용한 성경 구절을 짚어 보이고 있다. 신석현 포토그래퍼

1979년 패티슨 박사 부부와 병원 직원들이 국립마산결핵요양소 앞에서 찍은 단체 사진. 좋은씨앗 제공

1979년쯤 국립마산결핵요양소에서 치료받던 환아들의 모습. 좋은씨앗 제공

1970년대 초 국립마산결핵요양소에서 진료하던 환아들과 함께한 패티슨 박사. 좋은씨앗 제공

1977년쯤 국립마산결핵요양소에서 외래 진료 중인 패티슨 박사. 좋은씨앗 제공

1972년 6월 30일 한국성서유니온 설립 이사진과 단체 사진을 찍은 패티슨(뒷줄 맨 왼쪽) 박사. 좋은씨앗 제공

패티슨(앞줄 왼쪽 세 번째) 박사가 2009년 OMF 파송 초창기 선교사들과 한복을 입고 함께 한 모습. 좋은씨앗 제공

1980년 2월 기독 의·치·한의대생 모임인 한국누가회의 첫 수련회 강사로 나선 패티슨(가운데) 박사. 좋은씨앗 제공

사진=신석현 포토그래퍼

<피터 패티슨 선교사 연보>



-1937년 3월 19일 영국 런던 출생

- 57년 케임브리지대 입학, 예수 그리스도 영접

- 59년 해외 의료 봉사 결심

- 63년 케임브리지 의대 졸업

- 66~68년 의학연구위원회(MRC) 척추결핵 임상연구 프로그램 수행 의사로 한국 파견·국립마산결핵요양소 소아결핵병동 의사 부임

- 69년 국제선교단체 OMF 소속 의료선교사로 한국 재입국

- 72년 OMF 한국선교사들과 한국성서유니온 출범

- 77년 의학 연구 공로로 대영제국훈장(OBE) 수훈

- 80년 제1회 한국누가회 수련회 주 강사, 한국OMF 이사회 출범 기여

- 82년 소아결핵병동 폐원으로 한국 출국, 국민훈장 목련장 수훈

- 83~84년 싱가포르의 OMF 본부서 해외 담당 이사

- 85~87년 홍콩서 중국 선교, OMF 선교사 은퇴

-2000~2002년 세계 기독 의사 및 치과의사회(ICMDA) 사무총장

-2002~2008년 ICMDA 유럽/유라시아 지역 사무총장

-2025년2월~현재 영국 햄프셔주 브로큰허스트 거주



1960년대 22살의 영국 케임브리지 의대생인 아들이 해외로 의료 봉사를 떠나겠다는 뜻을 밝히자 그의 부모는 격노했다. 전도유망한 아들이 기대치 않은 방향으로 진로를 고집하자 학비 중단을 선언한 것이다. 아들이 대학 입학 후 기독교에 귀의한 것부터 못마땅했던 터였다.하루아침에 부모로부터 절연 당한 이 청년은 1966년 영국 의학연구위원회(MRC) 소속 외과의사로 한국 땅을 밟았다. 경남 창원 국립마산결핵요양소(현 국립마산병원)에서 16년간 척추결핵 아동을 비롯한 가난한 환자 4만여명을 무료로 진료한 의료선교사 피터 패티슨(88·한국명 배도선) 박사다.가족과 멀어진 아픔을 딛고 물설고 낯선 이국땅에서 헌신한 그는 77년 대영제국훈장(OBE), 82년엔 한국에서 국민훈장 목련장을 수훈했다. 성경 묵상운동단체 한국성서유니온선교회와 의료선교단체 한국누가회, 국제선교단체 한국OMF 등 한국교회 주요 선교단체 설립에도 지대한 공헌을 했다.이제 아흔을 앞둔 그가 한국기독교의료선교협회 초청을 받아 다시 한국을 찾았다. 이에 맞춰 그의 일대기를 담은 ‘닥터 패티슨의 특별한 처방전’(좋은씨앗)도 출간됐다. 최근 서울 종로구 새문안교회에서 만난 패티슨 박사는 보청기를 착용하고 이동할 때 종종 지팡이를 사용했지만 인터뷰에선 나이가 무색할 만큼 또렷하게 한국에서의 추억을 유창한 한국어로 회고했다.“배도선, 한국 친구들이 지어준 이름입니다. 한자는 길 도(道)에 착할 선(善)을 씁니다. ‘선한 길’이란 의미가 있습니다.”“제가 1982년에 한국을 떠났습니다. 그때 비하면 한국 정말 많이 변했지요. 이전보다 건물이 다 커졌습니다. 거리에 차도 많아졌고요. 그간 한국을 몇 번 찾았지만 올 때마다 항상 반가운 마음이 듭니다. 한국은 제2의 고향입니다. 자녀 4명도 모두 한국서 태어났습니다.”(웃음)“젊었을 때 저도, 부모님도 참 힘든 시기를 겪었습니다. 물론 두 분을 사랑했지만, 예수 그리스도를 더 사랑했습니다. 그때 참 눈물 많이 흘렸습니다.구약성경의 야곱을 아십니까. 창세기 28장을 보면 야곱도 저처럼 어려운 상황을 겪습니다. 야곱은 꿈에서 하늘에 닿는 사닥다리를 보는데 그때 하나님이 ‘네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 않겠다’고 약속합니다. 야곱도 ‘내가 가는 이 길에서 나를 지키시고… 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오며’라고 응답하지요. 그때 제게 이 말씀이 깊이 들어왔습니다. 저 역시 하나님이 허락한 일을 다 이루기까지 그분께서 함께 해주신다면, 평안히 아버지의 집으로 돌아갈 것을 믿었습니다.간호사인 아내와 1965년 결혼했는데, 이때 이후로 별세 전까지 40년간 어머니 얼굴을 보지 못했습니다. 아버지와는 2000년 임종 전 마지막 5년 동안 삶을 함께했습니다. 아버지와 관계 회복이 됐을 때 창세기 28장 야곱 이야기로 희망을 품었던 지난날의 제가 떠올랐습니다. 하나님의 말씀과 약속은 정말 믿을 만합니다.”패티슨 박사는 주로 성경 말씀을 인용하며 질문에 답했다. 인터뷰 도중 가방에서 낡은 성경책 두 권을 꺼내 답변에 인용한 성경 구절을 일일이 찾아주기도 했다. 크기가 크고 두꺼운 성경은 영국서 평소 읽는 성경이고 작은 건 50~60년 전 한국서 사용했던 한영 성경이라고 했다.국립마산결핵요양소 소아결핵병동은 일제강점기 일본인 상이군인 요양소로 쓰였다. 해방 이후 1946년 남한 유일의 국립결핵요양원으로 재탄생한 이곳에서 패티슨 박사는 15세 미만의 척추결핵 어린이 치료에 주력했다. 그렇다고 어린이만 치료한 건 아니었다. 이곳이 ‘무료로 고쳐주는 마산의 영국 병원’으로 소문나면서 전국 각지의 결핵 환자들이 그를 찾아왔다. 성인도, 결핵 환자가 아닌 이들도 꽤 됐다고 한다.‘가난하고 병든 사람이 환대받는 병원’을 추구했던 패티슨 박사는 이들에게도 필요한 치료와 약품, 물리치료를 처방했다. 타과 진료가 필요한 경우엔 인근 병원에 환자를 인계했다. 종종 정서가 불안정한 이들이 찾아오면 ‘TLC’를 처방하기도 했다. TLC는 ‘부드러운 사랑의 보살핌’(Tender Loving Care)의 줄임말로 특정 치료를 제공하진 않지만 병원서 숙식과 따뜻한 환대를 제공한다는 의미다.“정말 많습니다. 온종일 이야기해도 될 것 같습니다.(웃음) 모든 환자를 다 기억 못 하지만, 그중 특히 기억나는 사람이 있습니다. 서울 근처에 사는 22세 청년이었습니다. 형편이 어려워 10~15년간 치료를 못 받았다고 했습니다. 우리 병원에 올 때 신발을 2켤레 신고 왔습니다. 허리를 펼 수 없어 한 켤레는 두 손에, 나머지 한 켤레는 발에 신고 온 겁니다.몇 개월간 치료를 받은 청년은 허리를 펴게 됐습니다. 제가 환자들과 성경 모임을 하는데 이 청년이 허리를 편 채로 걸어와 제 곁의 탁자를 치며 큰 소리로 ‘기도합시다’라고 외친 게 기억에 남습니다. 퇴원 후엔 운전도 하고 작은 사업도 일궜습니다. 정말 귀한 친구였습니다. 좋으신 하나님 덕입니다.또 기억하는 환자는 할머니와 왔던 12세 소년입니다. 병이 너무 깊어 우리가 구할 수 없었습니다. 하나뿐인 손자의 죽음을 보며 눈물짓던 할머니를 잊을 수 없습니다. 병원의 모두가 함께 울었습니다.”“눈물뿐 아니라 웃음과 기쁨도 많았습니다. 아침 회진을 돌 때 아이들은 영어로 ‘원장님 굿모닝’이라고 인사했습니다. 첫 딸을 얻고 그다음 날 가니 이번엔 ‘아버지 굿모닝’이라고 하더라고요. 행복한 기억이 가득한 곳이었습니다.”“많았지요. 가장 힘들었던 건 돌보기 까다로운 환자를 아내가 전담해야 했을 때였습니다. 어느 날엔 한 부모가 7개월 된 아기를 데려왔는데, 몸무게가 3㎏도 안 됐습니다. 병에 걸린 건 아니었는데 부모가 아기를 자녀 없는 친척에게 주고, 그 친척에게 아기가 생기면서 돌보지 않아 그렇게 된 경우였습니다. 당시 농촌 풍습이 그랬습니다.부모는 아기를 저희에게 두고 갔는데 너무 약해서 하루도 못 넘길 줄 알았습니다. 간호사인 아내는 젖 빨 힘도 없는 아기를 집으로 데려가 티스푼으로 끼니를 먹이며 돌봤습니다. 너무 작아서 첫째 딸의 장난감 요람에 들어갈 정도였지요. 다행히 아기는 건강하게 잘 성장했습니다.”“제가 혼자 한 일이 아닙니다. 여러 좋은 한국인 형제들과 함께 한 일입니다. 무엇보다 인간이 해낸 게 아니고 하나님 뜻대로 한 일입니다.한국 기독교인에게 성경 읽는 습관이 부족했기에 하나님이 성서유니온 사역을 시작했습니다. 의·치·한의대생에게 신앙 훈련이 필요했기에 그분께서 한국누가회의 문을 여셨습니다. 또 한국교회가 크고 강해지면서 한국OMF 운동이 출발했습니다.”“선교사 은퇴 후엔 국제기독의사치과의사회(ICMDA) 사무총장 등을 지내고 지역에서 진료소를 개원하며 지냈습니다. 아내는 6년 전 소천했습니다. 집에서 친구들, 특히 젊은이에게 하나님을 믿는 삶을 독려하는 내용의 편지를 즐겨 씁니다.”“이 질문을 받고 빌립보서 2장 5~7절을 생각했습니다.(잠시 정적) 의료인 역시 예수님처럼 주님께 부름을 받은 이들입니다. 부와 명예만 추구하는 건 제자의 삶에 어울리지 않습니다.”“제가 의대생이었을 때부터 배운 이 말씀을 전하고 싶습니다. ‘오직 한 번뿐인 인생, 속히 지나가나 오직 그리스도를 위해 한 일만이 영원하리라.(Only one life, 'twill soon be past, Only what's done for Christ will last.)’”양민경 기자 grieg@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지