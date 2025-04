정보라 ‘너의 유토피아’, 필립 K 딕 상 수상 최종 불발

한국인 작가 최초로 후보 올라

소설가 정보라(49)가 한국인 작가 최초로 세계 3대 공상과학(SF) 문학상으로 꼽히는 미국의 필립 K. 딕 상 최종후보에 올랐으나 수상으로 이어지지는 않았다.상을 주관하는 필라델피아 SF협회는 18일(현지시간) 미국 시애틀 SF·판타지 소설 컨벤션 '노웨스콘(Norwescon) 47'에서 미국 작가 브렌다 페이나도의 '타임스 에이전트'(Time's Agent)를 수상작으로 선정했다.2위 격인 '특별언급상'(Special Citation)은 영국 작가 아드리안 차이콥스키의 소설 '에일리언 클레이'(Alien Clay)이 수상했다.필립 K. 딕 상은 휴고상, 네뷸러상과 더불어 세계 3대 SF 문학상으로 꼽힌다. 영화 '마이너리티 리포트', '블레이드 러너'의 원작 소설을 쓴 미국 SF 작가 필립 K 딕을 기리기 위해 1983년 제정됐다. 미국에서 전년도 페이퍼백으로 출간된 작품 가운데 뛰어난 소설을 가려 해마다 수여한다.수상작인 '타임 에이전트'와 '에일리언 클레이'를 비롯해 올해 후보작에는 정보라의 '너의 유토피아', 미국 작가 타라 켐벨의 '춤추는 괴물 석상의 도시'(The City of Dancing Gargoyles), 미국 작가 소피아 사마타르의 '관행, 지평선 그리고 사슬'(The Practice, the Horizon, and the Chain), 영국 작가 수보다나 위예라트네의 '트라이앵귤럼'(Triangulum) 등 6편이 올랐다.과거 한국계 미국인 작가 이윤하가 휴고상과 네뷸러상 최종 후보에 이름을 올린 적이 있으나 한국인 소설가의 작품이 3대 SF상 후보에 오른 것은 정보라가 처음이다.정보라는 이날 시상식에 참석해 후보에 오른 소설집 수록작인 '그녀를 만나다' 마지막 부분을 영어로 낭독했다.'너의 유토피아'는 2021년 출간된 정보라의 소설집 '그녀를 만나다'의 영문판으로 지난해 미국에서 번역 출간됐다. 올해 필립 K. 딕 상 후보로 오른 여섯 작품 가운데 유일한 번역 소설이기도 하다.정보라는 1998년 연세문화상에 소설 '머리'가 당선되며 작품 활동을 시작했다. 2017년 출간한 SF·호러 소설집 '저주토끼'로 2022년 부커상 인터내셔널 부문, 2023년 전미도서상 번역문학 부문 최종후보에 올랐다.