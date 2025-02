2025시즌 KPGA투어, 20개 대회+총상금 259억원…평균 상금액 12.9억원 역대 최다

작년에 비해 대회수 2개 줄어

2개 대회 총상금액 추후 발표

2025시즌 KPGA투어 일정표. KPGA

총상금이 추후 발표될 대회는 제20회 DB손해보험 프로미 오픈과 ‘제44회 GS칼텍스 매경오픈이다. 지난 시즌 ‘DB손해보험 프로미 오픈’은 7억 원, ‘GS칼텍스 매경오픈’은 13억 원으로 진행됐다.

‘총 20개 대회, 총상금액 259억 원(2개 대회 미포함)’올 시즌 ㈜한국프로골프투어(대표이사 김원섭·이하 KPGT) 규모다. KPGA는 20일 올 시즌 KPGA 투어는 20개 대회로 펼쳐진다고 밝혔다. 2개 대회 상금액이 확정되지 않은 가운데 총상금액은 약 239억 원(2월 20일 환율 적용)이다.작년 22개 대회, 총상금 약 276억 원(2024년 10월 27일 환율 적용)에 비해 대회수는 2개, 총상금액은 약 17억 원 줄었다. 하지만 평균 상금액은 작년 약 12.5억 원보다 약 4000만 원 늘어난 약 12.9억 원으로 역대 최고 평균상금액이다.올해 신설된 대회는 2개다. 10월 넷째 주에 열릴 예정인 ‘OOO 오픈’과 10월 말과 11월 초에 걸쳐 개최될 ‘OO 오픈’이다.‘OOO 오픈’은 아포짓 대회(Opposite Tournament)다. 아포짓 대회는 KPGA 투어 대회가 해외투어와 공동 주관 대회로 진행될 경우 공동 주관 대회에 출전하지 못하는 선수들에게 대회 참가 기회를 제공하고자 동일 주간에 개최하는 단독 주관 대회다. 올 시즌 첫 선을 보인다.2025 시즌 단독 주관 대회 중 최다 상금 규모 대회는 6월 19일부터 22일까지 경남 양산 소재 에이원CC에서 열리는 ‘제68회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC’으로 총상금 16억 원 규모다. ‘KPGA 선수권대회’가 에이원CC에서 개최되는 것은 올해로 10회째다. 에이원CC에서는 2016년부터 ‘KPGA 선수권대회’가 펼쳐지고 있다.공동 주관 대회 중 최다 상금 규모 대회는 KPGA 투어와 DP월드투어가 함께하는 ‘제네시스 챔피언십’이다. 지난해에 이어 올 시즌에도 총상금 400만 달러 규모로 열린다.총상금 10억 원 이상 대회는 제네시스 챔피언십을 비롯해 제68회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC, 우리금융 챔피언십(총상금 15억 원), 신한동해오픈’과 코오롱 제67회 한국오픈(총상금 14억 원), SK텔레콤 오픈과 하나은행 인비테이셔널(총상금 13억 원), 현대해상 최경주 인비테이셔널(총상금 12억5000만 원), KPGA 투어챔피언십 in 제주(총상금 11억 원), 렉서스 마스터즈, 골프존-도레이 오픈, 더채리티클래식, 백송홀딩스-아시아드CC 부산오픈(이상 총상금 10억 원) 등 총 13개다. 미정인 대회의 총상금이 추후 발표될 경우 13개보다 더 많아질 것으로 보인다.시즌 개막전은 ‘제20회 DB손해보험 프로미 오픈’이다. 대회 기간은 4월 17일부터 20일까지다. DB손해보험 프로미 오픈은 2014년부터 2019년, 2021년부터 2025년까지 11회째 KPGA 투어의 개막전으로 진행되고 있다.대망의 시즌 최종전은 11월 6일부터 9일까지 제주에서 진행되는 ‘KPGA 투어챔피언십 in JEJU’다. 본 대회는 지난 시즌에 이어 2년 연속 제주에서 개최된다. 대회 장소는 추후 발표 예정이다.올 시즌 해외투어와 공동 주관하는 대회는 5개 대회다. ‘제네시스 챔피언십’을 필두로 ‘제44회 GS칼텍스 매경오픈’과 ‘코오롱 제67회 한국오픈’은 아시안투어, ‘하나은행 인비테이셔널’은 일본투어, ‘제41회 신한동해오픈’은 아시안투어, 일본투어와 공동 주관한다. 모두 국내 개최다.경기 파주 소재 서원밸리CC에서는 2개 대회가 펼쳐진다. ‘2025 우리금융 챔피언십’과 ‘더채리티클래식 2025’가 열린다. 강원 춘천에 위치한 라비에벨CC에서도 2개 대회가 열린다. 개막전 DB손해보험 프로미 오픈이 올드코스, 코오롱 제67회 한국오픈이 라비에벨CC 듄스코스에서 각각 개최된다.KPGT 김원섭 대표이사는 “대내외적인 불확실성 속에서도 KPGA 투어를 위해 대회 개최를 결정해주신 타이틀 스폰서 여러분께 진심으로 고마움을 전한다”며 “올 시즌도 성공적인 시즌이 될 수 있도록 골프 팬 여러분과 후원사, 파트너, 골프장, 미디어 등 골프 산업 관계자 여러분의 많은 성원 바란다”고 말했다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지