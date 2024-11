골프저널, 제2회 고객 선호도 베스트 골프장 시상식

시상식에서 수상자와 참석자들이 단체 기념사진을 촬영하고 있다. (사진=골프저널)

골프 전문 미디어 골프저널이 주최한 ‘제2회 고객 선호도 베스트 골프장 시상식’이 11월 14일 경기도 성남시 분당 한국골프회관에서 열렸다.이번 행사는 골프 발전과 대중화를 위해 진행되었으며, 골퍼들의 선호도를 반영해 회원제 골프장 10곳, 대중제 골프장 10곳, 9홀 골프장 3곳이 선정됐다.이번 선정은 골퍼 1,207명을 대상으로 한 설문조사와 전문 패널의 평가를 통해 이루어졌다. 평가 항목에는 코스 구성 및 관리, 접근성, 비용, 서비스, 시설, 공익성이 포함됐다.‘회원제 부문 Best 10’으로는 더스타휴골프앤리조트, 레이크사이드컨트리클럽, 마이다스밸리 청평골프클럽 등 10곳이 선정되었으며, ‘대중제 부문 Best 10’에는 남여주골프클럽, 마에스트로컨트리클럽, 베어크리크 춘천 등 10곳이 포함됐다. 또한 ‘9홀 부문 Best 3’에는 빅토리아골프클럽, 아세코밸리골프클럽, 화성골프클럽이 선정됐다.골프저널 오상옥 발행인은 “공정한 평가를 통해 골프장들이 선발되었으며, 이 상의 가치를 높여가겠다”고 밝혔다.이동희 기획위원 leedh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지