김해시 ‘한·일·중 팝 콘서트’ 내달 5일 3국 대중가수 모인다

경남 김해시는 다음 달 5일 오후 6시 인제대학교에서 동아시아문화도시 사업의 일환으로 한·일·중 팝콘서트를 한다고 22일 밝혔다.2024 동아시아문화도시로 선정된 김해시는 10월 전국(장애인)체전, 가야문화축제, 동아시아문화도시 폐막식 등 큰 행사를 목전에 두고 대시민 홍보를 극대화하기 위해 누구나 쉽게 다가갈 수 있는 대중음악 콘서트를 기획했다.동아시아문화도시 취지에 맞춰 한국·일본·중국 대중가수의 공연을 토크쇼 형식으로 진행하며, 한국 대표로는 2005년 'Music is my life'로 데뷔한 임정희가 출연해 '복면가왕' 6연승 가왕의 폭발적인 가창력을 선보인다.일본 대표로 네오 소울 팝밴드 'THE PIGEONZ'의 메인보컬 코테츠(Kenya Kotetsu), 중국 대표로 중국 최초 퓨전 빅 밴드 'Yunand The New Definition'의 리더 윤황(Yun Huang)이 각각 출연해 관람객들에게 색다른 3국의 대중음악을 선보인다.이 외 오후 2시 부대행사로 인제대 늘빛관 광장에서 길거리 노래방 프로그램과 대운동장에서 체험·홍보 부스를 운영한다. 시는 올해 정부 '글로컬대학' 사업에 선정된 인제대와 협의해 대학과 지자체가 함께하는 행사로 추진하기 위해 장소를 인제대로 정했다.인제대 비교과 수업과 연계해 재학생으로 구성된 축제 모니터링단 운영과 행사 후에는 아카이브 자료를 제작하는 등 지역 행사에 대학의 인재들을 참여시켰다. 이 외 글로컬 사업 홍보 부스, 취업 홍보 부스 등을 운영해 지역 대학이 참여하는 국제행사로서 '글로컬'의 의미를 구현한다.한편 다음 달 6일은 동일한 장소에서 싱어게인1 준우승자 정홍일, 원조연어 강산에, 제2의 자우림 아디오스 오디오가 출연하는 제19회 김해뮤직페스티벌 '연어'가 열린다. 공연은 모두 무료로 동아시아문화도시 김해 누리집 등을 통한 네이버 사전예매로 참여할 수 있다.홍태용 김해시장은 "올해 인제대가 '글로컬대학'으로 지정된 만큼 지자체와 대학이 함께하는 다양한 사업들로 차세대 지역 성장 모델을 구축해 가겠다"며 "특히 전국체전을 앞두고 시민들의 관심을 높일 행사이자 3국의 대중음악을 접할 수 있는 행사에 시민들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.김해=강민한 기자 kmh0105@kmib.co.kr