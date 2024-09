“교회는 하나님의 블루투스 스피커” 청소년 제자양육 교재 발간

“스마트폰과 연결된 블루투스 스피커를 생각해 보세요. 스마트폰의 음악이 블루투스 스피커를 통해 전달되듯이, 예수님의 부르심이 교회를 통해 전달됩니다. 교회는 하나님의 블루투스 스피커입니다.”(31쪽)“무엇이 먼저일까요. 아침에 일어나서 이 닦기 vs 밥 먼저 먹기. 옷 입을 때, 양말 먼저 vs 옷 먼저. 급식 먹을 때, 밥 먼저 vs 국 먼저 vs 반찬 먼저. 라면 끓일 때, 스프 먼저 vs 면 먼저. 하나님과 우리 사이, 누가 먼저 다가갔을까요.”(25쪽)통통 튀는 질문과 재치 있는 비유로 청소년들을 예수님께 인도한다. 기독교대한감리회 교육국은 청소년 새 교재인 ‘팔로워(Follower)-예수님을 따르는 사람들’()을 제작해 전국 교회에 무료 배포 중이라고 9일 밝혔다.제1권은 팔로우 지저스(Follow JESUS), 예수님의 제자로의 부르심을 주제로 한다. 아침마다 이 닦기가 먼저냐 밥 먹기가 먼저냐를 고민하면서 우리에게 먼저 찾아오는 예수님을 생각한다. 영국의 목회자 존 스토트(1921~2011)의 책 ‘나는 왜 그리스도인인가’(IVP)를 인용하며 “그가 그리스도인이 된 이유는 부모나 스승의 영향도 아니고, 자신의 결단 때문도 아닌, 원하는 길로 가고자 도망할 때조차도 끈질기게 쫓아오신 예수님 덕분”이란 고백을 들려준다.이때 예수님의 부르심은 교회를 통해 오며, 그 소리에 귀를 기울여야 한다면서 스마트폰과 연결된 블루투스 스피커를 떠올려 보라고 전한다. 교회는 하나님의 블루투스 스피커, 교회의 전도와 가르침 속에서 예수님의 뜻을 발견하자고 말한다.제2권은 런 프롬 지저스(Learn from JESUS), 예수님의 말씀과 행동을 배우는 것을 목표로 한다. 제3권은 리브 라이크 지저스(Live like JESUS), 하나님의 자녀다운 삶을 안내한다. 제4권은 비 더 바디 오브 지저스(Be the body of JESUS), 예수님을 따르는 공동체인 교회에 대해 알아가도록 돕고, 제5권은 고 위드 지저스(Go with JESUS), 교회와 세상으로의 보내심을 말한다.교육국은 예수님의 제자됨을 목적으로 한 양육, 경청과 응답을 통한 나눔, 배움에 집중하도록 간결한 메시지를 강조한 단순의 세 가지 특징을 지닌 교재라고 밝혔다. 감정카드() 이미지카드 질문카드 등을 활용해 서로의 생각을 나눌 수 있다고 덧붙였다. 교육국은 “매주 한과씩 예수님의 제자로 세워져 가는 제자도의 과정을 함께 걸어가시길 바란다”고 전했다.우성규 기자 mainport@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지