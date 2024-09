“북한, 미국 IT업체 위장취업 증가… 연 8000억 벌어”

연합뉴스TV

중국 등지에 주거하는 북한 위장취업자들은 회사의 의심을 피하기 위해 미국에 거주하는 조력자의 도움을 받기도 했다.

북한 정보기술(IT) 노동자들이 생성형 인공지능(AI) 기술 등을 활용해 미국인으로 신분을 위장한 뒤 미국의 IT 기업에 원격근무자로 취업하는 일이 지속되고 있다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 5일(현지시간) 보도했다.보도에 따르면 사이버보안회사 '노우비포'(KnowBe4)는 원격으로 일할 직원을 모집하던 중 지난 7월 카일이라는 이름의 숙련된 지원자를 채용했다. 카일은 자신이 미 워싱턴주에 거주한다면서 회사 노트북 컴퓨터를 워싱턴주 자택으로 보내달라고 요청했지만 이는 거짓으로 드러났다. 그의 실제 국적은 북한이었다.노우비포의 경우 채용 관련 사이트로부터 카일을 추천받았다고 한다. 카일은 노우비포가 원하는 프로그래밍 언어를 자유롭게 사용할 수 있었고, 줌(Zoom)으로 진행한 온라인 면접에서도 열정적이고 정직한 모습을 보였다.노우비포의 스튜 쇼워맨 최고경영자(CEO)는 "카일은 자신의 강점과 약점, 아직 배워야 할 것들, 희망 경력 경로에 관해 솔직하게 얘기했다"며 "취업 인터뷰를 백 번은 해본 프로 같았다"고 회상했다.그런데 카일은 근무 첫날 회사 서버에 악성코드를 심으려고 시도했다가 내부 보안경보 탓에 발각됐다. 회사 측은 카일이 타인의 신상을 도용한 가짜 구직자임을 파악하고 미 연방수사국(FBI)에 관련 사실을 알렸다. 그의 사회관계망서비스(SNS) 사진은 생성형 AI로 만든 가짜였다.미 당국 및 사이버 보안기업들은 팬데믹 이후 원격근무의 증가와 생성형 AI 발전으로 인해 북한 노동자 수백 명이 탈취한 외국인 신원정보를 이용해 하위직급 IT 직종에 집중적으로 침투할 수 있었다고 설명했다. 실제 채용된 북한 IT 노동자들은 잠재적으로 수천 명에 이를 수 있다고 WSJ은 전했다.업계에선 카일과 같이 위장 취업을 노리는 북한 IT 노동자들이 최근 2년 새 급증했다고 한다. 직원들이 원격근무로 일하는 IT 스타트업 신더(Cinder)의 경우 작년 초부터 사기성 취업 지원 지원 수십 건을 받은 사례다. 일부 구인·구직 사이트의 경우 지원자의 약 80%가 북한 요원으로 의심되는 경우도 있었다고 회사 측은 설명했다.앞서 미 법무부는 지난달 북한 IT 노동자들이 미국인으로 신분을 위장할 수 있도록 도운 미 테네시주 거주 매슈 아이작 크누트를 체포했다.그는 북한 노동자가 미국 인터넷에 접속할 수 있는 '노트북 농장'(laptop farm)을 자기 집에 두고 이들이 실제 거주지인 중국이 아닌 미국에서 로그인하는 것처럼 보이게 한 혐의를 받았다.한미 당국은 북한이 IT 인력의 위장 취업을 통해 대량살상무기(WMD) 개발자금을 조달하고 있는 것으로 보고 있다. 유엔 안전보장이사회 산하 대북제재위원회는 지난 3월 공개한 전문가 패널 보고서에서 북한의 IT분야 노동자들이 연간 약 2억5000만(약 3300억원)∼6억 달러(약 8000억원)의 수입을 얻은 것으로 추정했다.최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr