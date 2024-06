[데일리 제약 소식]

디지털 헬스케어 솔루션 기업 유비케어는 서류 없이 간편하게 실손보험을 청구할 수 있는 ‘의사랑 실손 간편 서류발급’ 서비스를 선보였다고 3일 밝혔다.‘의사랑 실손 간편 서류 발급’은 보험금 청구 과정에서 우편이나 팩스로 보험사에 제출하기 위해 필요한 서류 출력을 줄여주는 페이퍼리스(Paperless) 서비스다. 유비케어는 자사의 대표 EMR 솔루션 ‘의사랑’과 지앤넷의 ‘실손보험빠른청구’ 기능을 탑재한 ‘메디홈’을 연계했다. 메디홈은 하이웹넷의 실손보험 간편 청구 플랫폼이다.‘의사랑’ 고객은 간편하게 서비스 이용 동의 후, 진료를 받을 때마다 환자에게 실손 청구 위한 알림톡을 발송할 수 있게 됐다. 서비스 사용 및 알림톡 발송 비용 모두 무료다. 의사랑에서 알림톡 전송 방식에 대한 옵션 기능이 있어 병의원 운영 환경에 맞게 편리하게 활용 가능하다.환자는 보험사 앱을 따로 실행하는 과정이나 진료비 영수증, 세부 내역서와 같은 서류 발급없이 방문한 병원에서 발송 받은 알림톡으로 청구 결과를 편안하게 안내받을 수 있게 됐고, 언제 어디서든 빠르고 간편하게 보험 청구가 가능해졌다. 환자 주민번호를 포함한 모든 민감 정보는 별도 중개 기관에 저장되지 않고 암호화돼 보험사로 안전하게 전송되어 병원과 환자 모두 안심하고 이용 가능하다. 지난해 10월 개정안이 국회를 통과된 실손보험 청구 간소화법은 정부의 법률 공포 절차를 거쳐 오는 10월 시행된다.대원제약이 간편하고 효과 빠른 액상형 알레르기약 ‘러지엔톡’을 최근 출시했다. 알레르기성 비염 및 결막염, 두드러기, 피부 가려움 등의 증상 완화에 도움을 주는 2세대 항히스타민제인 세티리진염산염 5㎎ 단일제다. 5㎖ 용량의 액상이 담긴 파우치 포장으로 2세 이상 어린이도 하루 한 포로 적정량 복용이 가능하다. 성인을 비롯해 체중이 30㎏ 이상인 어린이는 1일 1회 2포를 복용하면 된다. 어른과 아이들 모두 복용할 수 있는 만큼 대중적인 복숭아 맛으로 개발했다. 대원제약 담당자는 “알레르기는 증상이 예기치 않게 나타날 수 있어 증상이 생겼을 때 빨리 약을 섭취하는 게 중요하다. 러지엔톡은 간편하게 휴대하고 있다 증상 발생 시 빠르게 대처할 수 있다”고 말했다.삼진제약이 안구 건조증 해결을 위한 4가지 복합 성분 점안제 ‘아이스콘 점안액’을 출시했다. 안구 건조증은 약물 치료나 직업적 요인으로 인해 피로감, 건조감, 이물감, 가려움증 등으로 나타나며 남성보다 여성 환자가 월등히 많은 것으로 보고돼 있다. 2023년 대한안과학회 발표 자료에 따르면 안구 건조 유병률은 8년 새 5.6%나 증가했으며 환절기 시즌 외에도 장시간에 걸친 잦은 냉·온방기 사용 등 생활환경 요인으로 인해 더욱 높아질 것으로 예측되고 있다. 이런 안구 건조증은 주로 인공눈물 같은 외용제와 비타민A, 베타카로틴 등 경구제 섭취로 현저히 개선될 수 있다.‘아이스콘 점안액’은 복합 성분으로 구성돼 있는 1회용 외용제로, 대부분의 안구 건조증 개선에 적용 가능하다. 주성분으로 각막을 안정화하고 손상 시 회복을 도우며 항염 효과를 나타내는 ‘콘드로이친’과 눈물 점도를 증가시켜 눈에 머무르는 시간을 길게 유지시키는 ‘히프로멜로오스’, 눈물의 양 보충을 위한 ‘염화칼슘’ ‘염화나트륨’을 함유하고 있다. 첨가제로는 안구 영양 공급을 위한 포도당과 렌즈 흡착을 예방하고 지속력을 높여주는 ‘폴리소르베이트’가 포함돼 있는 등 타 제품과 차별화된 특징을 갖고 있다. 1회 1~2방울, 1일 4~5회 점안할 수 있다. 무보존제로 모든 렌즈 착용 시 사용도 가능하다.비보존제약이 알츠하이머 치매 치료제 ‘메빅사정(10·20㎎, 메만틴염산염)’을 최근 출시했다. 중등도 및 중증으로 진행된 알츠하이머 치매 치료제로, 기억력을 유지하고 학습에 관여하는 NMDA 수용체가 과도한 자극을 받아 생길 수 있는 뇌신경 세포 파괴를 줄여 알츠하이머 증상을 완화해 준다. 주요 성분인 메만틴염산염은 중등도 이상의 알츠하이머 치매 치료에 널리 사용되고 있다. 메빅사정10㎎은 1일 1회 경구 투여로 환자의 복약 순응도를 높였다. 매일 동일한 시간에 투여하고 필요한 경우 1일 2회 용법으로 투여 가능하다.비보존제약 관계자는 “중등도 이상 치매에서 아세틸콜린 분해효소 억제제 단독 요법보다 NMDA 수용체 길항제와 병용 처방했을 때 인지기능 개선과 일상 생활 능력, 정신행동 증상 개선에 더욱 효과적이어서 병용 처방이 많이 이뤄지고 있다”고 밝혔다.JW중외제약은 지난 1일부터 이틀간 서울 강남구 인터컨티넨탈 서울 코엑스에서 A형 혈우병 치료제 ‘헴리브라’의 건강보험 확대 1주년 기념 심포지엄을 개최했다고 3일 밝혔다. 헴리브라는 A형 혈우병 환자 몸속에 부족한 혈액응고 제8인자를 모방하는 기전의 혁신 신약이다. 혈액응고 제9인자와 제10인자에 동시 결합하는 이중 특이항체(Bispecific antibody) 기술이 적용됐다. A형 혈우병 치료제 중 유일하게 기존 치료제(제8인자 제제)에 대한 내성을 가진 항체 환자뿐만 아니라 비항체 환자 모두 사용할 수 있다. 최대 4주 1회 피하 주사로 출혈 예방 효과가 지속되는 특징도 있다.한국노바티스는 세계 화농성 한선염 주간(6월 첫째 주)을 맞아 지난 3일부터 30일까지 ‘화농성 한선염 환자 스토리 워크샵’ 참여자를 모집한다고 3일 밝혔다.이번 워크샵은 화농성 한선염 질환 인식 개선 캠페인 ‘화농성 한선염에 빛을 비추다(Shine a Light on HS)’의 일환으로, 환자와 보호자들의 경험을 나누며 정서적 지지와 응원을 주고받는 자리를 마련하고자 기획됐다. 화농성 한선염 환자 또는 보호자, 피부과 전문의, 예술심리치료사 등이 모여, 질환으로 인해 신체·심리적으로 힘들었던 경험, 의학적 치료 또는 심리적 지원으로 도움을 받았던 경험, 전문의의 환자들에 대한 공감과 조언 등 환자들의 삶과 질환에 대한 다양한 이야기를 나눌 예정이다. 예술심리치료 이주영 박사가 진행자로, 한림대강남성심병원 피부과 김혜원 교수가 전문가 패널로 참여한다.환자 스토리 워크샵은 참여자 편의성을 고려해 8월 28일 수요일 저녁 7시 줌(ZOOM)을 활용한 비대면 방식으로 진행된다. 화농성 한선염 환자 또는 보호자라면 누구나 신청할 수 있다. 카카오 이벤트 페이지(https://kko.to/-QdggU1gCt)를 통해 신청 가능하다.보령(구 보령제약)이 ESG 경영 성과를 담은 ‘지속가능경영보고서 2024’를 발간했다고 3일 밝혔다. 이번 지속가능경영 보고서는 지난해 보령이 ESG 분야에서 창출한 비재무적 가치와 함께, 지속가능한 경영을 위한 중장기 추진 전략을 내용으로 담았다. 보령은 2022년부터 환경·사회·지배구조 분야 성과를 공개하고 이해 관계자들과 소통하기 위해 매년 지속가능경영 보고서를 발간해오고 있다. 보령은 그동안 ‘인류를 위한 지속가능한 가치 창출(BRing Sustainable Value for Humanity)’이라는 비전을 설정하고 지속적인 ESG경영 행보를 이어왔다.지난해에는 임직원의 자발적 참여를 통해 이뤄지는 활동에 초점을 맞춰 ESG 경영을 펼쳐온 점이 눈에 띈다. 식목일에는 임직원 및 가족이 참여해 예산군에 나무 약 350여 그루를 식재했고, 사내 등산 동호회와 연계한 국립공원 환경 정화 봉사, 안산공장 인근 쓰레기 수거 등 다양한 환경 보호 활동을 전개했다. 또 전 임직원에게 텀블러를 지급해 다회용품 사용을 독려하는 ‘종이컵 제로 캠페인’을 운영하고 있다. 급여의 일부분인 백원 단위 금액을 기부하는 ‘우수리 기부 캠페인’을 비롯해 헌혈증 기부도 수년째 이어오고 있다.민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지