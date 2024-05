테일러메이드, 무신사와 성수동에 ‘On the way’ 컬렉션 팝업 스토어 오픈

테일러메이드 x무신사 팝업스토어 외관. 테일러메이드 제공

골프 클럽의 기준을 높여온 테일러메이드가 무신사와 협업한 On the way 컬렉션 출시에 맞춰 팝업 스토어를 연다.테일러메이드X무신사 On the way 컬렉션 팝업스토어는 오는 12일까지 서울 성동구 무신사 성수 아즈니섬에서 매일 오전 11시부터 오후 8시까지 진행된다. 12일에는 오후 6시까지 운영된다.On the way 컬렉션은 일상에서 쉽고 가볍게 어반 골프 라이프를 즐길 수 있도록 모빌리티(경량성)에 중점을 뒀다. 영 제너레이션 골퍼의 아이덴티티를 담아낸 리플렉티브(재귀반사)와 블루 컬러가 포인트다. 팝업 스토어에서는 경량 골프백, 보스턴백, 토트백, 파우치, 모자, 장갑, 볼마커 등 총 11종의 On the way컬렉션을 만나볼 수 있다.테일러메이드 관계자는 “테일러메이드와 무신사가 만나 쉽고 편하면서도 힙하게 골프를 즐길 수 있는 컬렉션을 선보였다”며 “팝업스토어 역시 편하고 감각적인 분위기에서 골프용품을 만나고 이색적인 포토월 등 다양한 이벤트를 즐길 수 있는 공간으로 준비했다”고 말했다.컬렉션을 직접 보고 체험해볼 수 있는 팝업스토어에서는 영 제너레이션 골퍼를 위한 다양한 포토월이 마련되어 있다. 포토월 이벤트 참여 시 콜라보레이션 브랜드 스티커 등 선물을 증정하는 이벤트도 진행한다.앞서 지난 7일에는 팝업 오프닝 파티가 열렸다. 테일러메이드와 무신사의 컬래버레이션 컬렉션을 가장 먼저 만나볼 수 있었던 오프라인 행사다. 꾸준한 관심을 보여준 VIP 고객, 인플루언서 등이 함께해 자리를 빛냈다. 또한 힙합 가수 다이나믹 듀오도 현장을 방문, On the way컬렉션의 출시를 축하해주었다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지