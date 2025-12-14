[단독] 상설특검, 쿠팡풀필먼트 현장조사… 김범석, 청문회 불출석
쿠팡 퇴직금 미지급 사건 관련 불기소 외압 의혹을 수사하는 상설특검이 쿠팡 측 사무실을 방문해 현장조사를 진행한 것으로 확인됐다. 특검은 외압 의혹을 폭로한 문지석 광주지검 부장검사를 재차 불러 조사하며 수사에 속도를 내고 있다.
14일 국민일보 취재를 종합하면 특검은 지난 12일 서울 송파구 문정동 쿠팡풀필먼트서비스 사무실에 수사관을 보내 현장조사했다. 특검은 수사 외압 의혹의 시발점이 된 퇴직금 미지급 사안과 관련해 쿠팡 측 인사 담당자 등을 면담한 것으로 전해졌다. 쿠팡풀필먼트서비스는 2023년 5월 근로자들에게 불리하게 취업규칙을 변경해 퇴직금을 체불했다는 의혹을 받아왔다. 고용노동부 부천지청은 지난 1월 검찰에 기소 의견으로 사건을 송치했으나 인천지검 부천지청은 지난 4월 불기소 처분했다. 당시 사건을 맡았던 문 부장검사는 지난 10월 국회 국정감사에서 엄희준 부천지청장과 김동희 차장검사가 무혐의 처분을 압박했다고 주장했다.
특검은 엄 지청장과 김 차장검사를 피의자로 입건하고 의혹 관련 사실관계 확인에 우선 주력하고 있다. 특검은 지난 11일에 이어 이날 문 부장검사에 대한 두 번째 참고인 조사를 진행했다.
쿠팡 김범석 의장, 박대준·강한승 전 대표이사는 국회 청문회를 앞두고 14일 불출석 사유서를 제출했다. 오는 17일 예정된 국회 과학기술정보방송통신위원회 청문회에 쿠팡 최고책임자 3인이 모두 불참을 통보한 것이다. 사상 최대 개인정보 유출 사태에도 최고책임자 한 명 없는 ‘맹탕 청문회’가 불가피할 전망이다.
이서현 한웅희 기자 hyeon@kmib.co.kr
