‘MAGA 여왕’, 美 국방부 취재 기자로 등록
‘트럼프 친분’ 극우 유튜버 로라 루머
보도지침에 언론사 보이콧 틈타
미국의 극우 정치 활동가 로라 루머(32·사진)가 기성 언론들이 보이콧 중인 미 국방부 기자단에 이름을 올렸다.
3일(현지시간) 워싱턴포스트에 따르면 루머는 최근 국방부 기자단에 취재기자로 등록했다. 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영의 대표 인플루언서인 루머는 도널드 트럼프 대통령과 직접 통화하는 등 친분이 두터운 인물로 꼽힌다.
앞서 국방부는 사전에 승인받지 않은 내용을 보도하는 기자의 출입증을 박탈하겠다면서 서약서에 서명하라고 언론에 통보했다. 폭스뉴스 등 보수 언론사를 포함한 거의 모든 언론이 서명을 거부하고 출입증을 반납했다. 현재 국방부 기자단은 극우 성향 매체와 인플루언서들로 채워진 상태다.
루머는 9·11 테러가 미 정부 자작극이라는 등의 음모론으로 논란이 된 바 있다. 트럼프와의 친분을 바탕으로 정부 인사에 개입하는 등 영향력을 행사한다는 의혹도 받는다. 루머는 지난 4월 미 국가안보국(NSA)을 이끌던 티머시 호크가 경질된 것도 자신 때문이라고 주장했다. 트럼프는 지난 8월 “루머가 극우로 알려져 있지만 나는 그녀가 애국자라고 생각한다”고 말했다. 트럼프 행정부 일각에선 루머가 실제 영향력을 과장하고 있다는 반응도 나온다.
