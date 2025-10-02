시사 전체기사

[포토] 추석엔 윷놀이

입력:2025-10-02 20:21
공유하기
글자 크기 조정

추석 연휴 시작을 하루 앞둔 2일 대구 달서구 브레멘유치원 어린이들이 한복을 입고 윷을 던지고 있다. 윷놀이하는 어린이들의 얼굴에 웃음이 가득하다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
박정훈 “베일에 가려진 김현지, ‘국장급 인사’ 개입 의혹도”
강성 지지층 반발이 부른 요지경… 추석 맞는 여야 ‘화합’도 어렵네
방탄 RM이 깜짝 놀란 이 대통령·박진영 ‘투샷’ [포착]
머스크, 사상 최초 ‘700조원 부자’ 등극…9개월 만에 140조 늘어
국회의원 떡값 ‘424만원’…직장인 평균의 7배
‘60세 이상 사절’에 상처, 알바 30여곳 퇴짜에 좌절
‘침팬지의 어머니’ 동물학자·환경운동가 제인 구달 별세
김건희 일가 요양원 부당이득 14억원 중 4억원 징수
국민일보 신문구독