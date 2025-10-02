시사 전체기사 [포토] 추석엔 윷놀이 입력:2025-10-02 20:21 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 추석 연휴 시작을 하루 앞둔 2일 대구 달서구 브레멘유치원 어린이들이 한복을 입고 윷을 던지고 있다. 윷놀이하는 어린이들의 얼굴에 웃음이 가득하다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 국회 화장실서 ‘손도끼’ 발견…수사 의뢰로 경찰 내사 2 민주당, 복귀 표명 특검 검사에 “위법… 좌시 않겠다” 3 방탄 RM이 깜짝 놀란 이 대통령·박진영 ‘투샷’ [포착] 4 “군대 안 갈래요” 병역의무 대상자 ‘1.8만명’ 국적 포기 5 “이준석은 안돼”…강성 지지층 반발에 ‘게임’도 못하는 여야 해당분야별 기사 더보기 1 승객 294명 짐 안 싣고 이륙…아시아나, 과태료 ‘1200만원’ 처분 2 ‘조민 화장품’ 면세점 입점 특혜 의혹에… “법적 대응” 3 [속보] 금값, 美정부 셧다운에 사상최고치…온스당 3900달러 육박 4 “은행만 스테이블코인 발행? 그건 카르텔 지키겠다는 뜻” 5 [속보] 코스피, 사상 첫 3500선 돌파…삼전·하이닉스 질주 해당분야별 기사 더보기 1 하남 폐가서 남성 2명, 여성 1명 숨진 채 발견…수사 중 2 [속보] 경찰, 이진숙 전 방통위원장 체포…선거법 등 위반 혐의 3 ‘60세 이상 사절’에 상처, 알바 30여곳 퇴짜에 좌절 4 [단독] ‘특검 없이 파견검사가 공소유지’ 조항, 원대복귀 반발 불렀다 5 현직 경찰 22명, 12·3 비상계엄 다음날 골프장 찾았다 해당분야별 기사 더보기 1 머스크, 사상 최초 ‘700조원 부자’ 등극…9개월 만에 140조 늘어 2 ‘침팬지의 어머니’ 동물학자·환경운동가 제인 구달 별세 3 트럼프, 민주당 조롱 딥페이크 영상 확산…인종차별 논란 4 “전 재산 몰수에 사형 집유”…‘500억대 뇌물’ 中장관의 최후 5 고이즈미, 차기 日총리에 ‘바짝’… 양강서 뒤처진 다카이치 해당분야별 기사 더보기 1 LG 우승… NC에 울다 한화 역전패에 웃었다 2 김옥빈, 비연예인 신랑과 11월 결혼…“소중한 인연 만나” 3 ‘폭군의 셰프’로 스타덤 이채민 “잠 줄여가며 캐릭터 연구” 4 ‘폭군의 셰프’ 임윤아·이채민 뽑은 ‘최애’ 명장면·명대사 5 LG 염경엽 “SSG에 고마워…3일 뒤 바로 KS 체제 돌입” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘제국의 위안부’ 박유하, 출협 특별공로상 결국 취소 2 긴 추석 연휴 활용법… 관광공사, 무료 개방 관광지 및 축제 소개 3 [여긴 어디] 파란 가을 수놓는 붉은 메밀 물결 4 “그 펜, 마음에 든다” 트럼프가 반한 모나미 ‘서명용 펜’ 1000세트 출시 5 전국이 가장 예쁠 때 로컬 여행 떠나요~ 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 박정훈 “베일에 가려진 김현지, ‘국장급 인사’ 개입 의혹도” 강성 지지층 반발이 부른 요지경… 추석 맞는 여야 ‘화합’도 어렵네 방탄 RM이 깜짝 놀란 이 대통령·박진영 ‘투샷’ [포착] 머스크, 사상 최초 ‘700조원 부자’ 등극…9개월 만에 140조 늘어 국회의원 떡값 ‘424만원’…직장인 평균의 7배 ‘60세 이상 사절’에 상처, 알바 30여곳 퇴짜에 좌절 ‘침팬지의 어머니’ 동물학자·환경운동가 제인 구달 별세 김건희 일가 요양원 부당이득 14억원 중 4억원 징수 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요