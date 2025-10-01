시사 전체기사

정성호 “뻔뻔한 尹 호텔 숙박하나… 구속된 신분 잊지 말라”

입력:2025-10-01 18:54
공유하기
글자 크기 조정

“1.8평 생존 힘들다” 발언 관련
“특별 대우 요구할 처지 아니다”


정성호(사진) 법무부 장관은 1일 윤석열 전 대통령 측이 구치소 수감생활의 어려움을 호소한 것과 관련해 “내란 혐의로 구속 수감된 피의자일 뿐 특별한 대우를 요구할 처지가 아님을 인식해야 할 것”이라고 강하게 비판했다.

정 장관은 페이스북을 통해 “윤 전 대통령과 변호인 측이 수감 중 인권침해를 받는다는 궤변을 반복하고 있다”며 “구치소에 투룸 배정과 배달앱이라도 설치해 달라고 요구하는 것은 아닌지, 참 뻔뻔하고 후안무치한 태도”라고 적었다. 이어 “윤 전 대통령은 자신이 대한민국을 전복시키려 한 내란 혐의로 구속돼 구치소에 수감된 신분이란 걸 잊지 말길 바란다”며 “호텔에 숙박하고 있는 것이 아니다”고 꼬집었다. 또 “지금 이 모든 상황은 스스로 전직 대통령의 품격을 내버리고, 반성 없이 온갖 법 기술과 선동으로 사법질서를 우롱하고 있는 피고인이 자초한 것”이라며 “윤 전 대통령에 대한 처우는 다른 수용자들과 철저하게 동일하게 적용되고 있음을 분명히 밝힌다”고 덧붙였다.

앞서 윤 전 대통령은 지난 26일 특수공무집행방해 등 혐의 첫 공판기일과 보석 심문기일에서 “구속 이후 1.8평 방에서 ‘서바이브(생존)’하는 것 자체가 힘들었다. 여기(법원) 나오는 일 자체가 보통의 일이 아니다”며 수용생활의 어려움을 토로했다. 윤 전 대통령 측 김계리 변호사는 지난 30일 유튜브에서 “(윤 전 대통령이 법정에 출석하는 날) 제대로 된 아침식사도 하지 못한 채 점심시간엔 컵라면과 건빵으로 점심식사를 했다”며 윤 전 대통령이 인권침해를 당하고 있다고 주장했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
축의금 5만원 내면 민폐?… 결혼식 식대 6만원 넘었다
우상호 “김현지, 국감 100% 출석…실세는 강훈식”
‘전공의 파업 주도’ 박단, 울릉도로 간다…“응급실서 근무”
카카오 겨냥? 토스 이승건 “악성 탑다운, 토스 문화 아냐”
국방장관 “비전투 분야는 전부 아웃소싱…병력 자원 감소 대비”
‘1900억 부당이득 혐의’ 방시혁 하이브 의장 출국금지
축의금 5만원 내면 민폐?… 결혼식 식대 6만원 넘었다
김옥빈, 비연예인 신랑과 11월 결혼…“소중한 인연 만나”
국민일보 신문구독