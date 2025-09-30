환구시보 “한·중 무비자는 전략적 조치”
“경제정책 넘어선 새로운 호재
반중 시위에 관광객 안전 기대”
중국 관영 언론이 한·중 상호 무비자 정책에 대해 단순한 경제정책 이상의 전략적 조치라며 환영한다는 입장을 내놨다.
환구시보는 29일 사설을 통해 한국 정부가 이날부터 중국인 단체관광객에 대해 한시적 무비자 정책을 시행한 데 대해 “최근 안정되고 호전되는 한·중 관계에서 새로운 호재”라며 이같이 밝혔다. 이어 한국의 이번 조치가 “주요 선진국 가운데 처음이자 상징적 시범 사례라는 의미가 있다”고 긍정적으로 평가했다.
환구시보는 “올해 상반기 한국을 찾은 외국인 관광객 중 중국인 비중이 28.6%로 가장 많았다”면서 “한국 관광업계에는 이번 조치가 실질적이고 중대한 호재”라고 짚었다. 또 중국이 지난해 11월부터 시행 중인 대한국 무비자 정책을 언급하며 “한·중 양국이 비자 정책에서 상호 보조를 맞춘 것은 현실적 이익과 장기적 발전에 기반한 현명한 선택”이라며 “우호 증진, 협력 촉진, 지역 일체화를 추진하는 전략적 조치”라고 강조했다.
한국 내 반중시위에 대해선 “이재명정부가 규제하겠다고 밝힌 점에 주목한다”며 “한국 측이 중국 관광객의 안전을 보장하고 한·중 관계 개선을 위해 좋은 사회 분위기를 만들기를 기대한다”고 밝혔다.베이징=송세영 특파원
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
