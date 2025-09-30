유튜브도 트럼프에 백기… 343억원 주고 소송 합의
2021년 계정 정지 건… 메타·엑스 이어
동영상 플랫폼 유튜브가 2021년 미국 연방의회 의사당 폭동 직후 도널드 트럼프 대통령의 계정을 정지한 조치와 관련해 2450만 달러(343억원)를 트럼프 대통령이 지정한 목적에 지급하기로 합의했다.
월스트리트저널은 29일(현지시간) 유튜브의 모회사인 구글 경영진이 4년 넘게 이어진 트럼프와의 소송을 끝내기 위해 이같은 내용에 합의했으며, 합의금 중 트럼프 몫인 2200만 달러는 ‘워싱턴 내셔널몰 신탁’에 지급한 뒤 백악관의 ‘마러라고 스타일 볼룸’ 건축에 쓰일 예정이라고 보도했다. 나머지 250만 달러는 다른 공동 원고들에게 지급된다. 유튜브는 2021년 1월 6일 의사당 폭동 이후 폭력 선동 관련 콘텐츠 정책을 위반했다며 트럼프의 계정을 정지했다가 2023년 3월 복구했다.
이번 합의는 트럼프가 1기 퇴임 직후 소셜미디어 플랫폼을 상대로 제기한 소송 가운데 마지막 합의다. 트럼프는 페이스북 모회사 메타와 엑스에도 유사한 소송을 제기했다. 메타는 지난 1월 2500만 달러 지급에 합의했다. 합의금 대부분은 트럼프 대통령기록관 기금으로 사용된다. 엑스도 1000만 달러 지급에 합의했다. 소송 당시에는 트럼프가 승소할 가능성이 거의 없다는 게 중론이었지만, 트럼프 2기 출범 이후 거액의 합의로 트럼프에게 백기 투항하는 일이 계속되고 있다.
트럼프는 지난해 11월 대선 승리 이후 빅테크 및 언론사를 상대로 제기한 소송에서 8000만 달러가 넘는 합의금을 챙겼다. CBS방송을 소유한 파라마운트는 지난 7월 카멀라 해리스 전 부통령과의 ‘60분’ 인터뷰와 관련해 트럼프가 제기한 소송을 1600만 달러를 지급하는 조건으로 합의했다. ABC방송도 트럼프 성추문 보도 관련 명예훼손 소송에서 1500만 달러 지급에 합의했다.
워싱턴=임성수 특파원
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사