이번주 점프볼… 스타 군단 KCC·작년 우승 LG ‘양강’

[And 스포츠]



다음달 3일 프로농구 개막전

10개 구단 중 절반이 감독 교체

허훈·라건아 등 스타들도 대이동

프로농구(KBL) 10개 구단 감독들이 29일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 ‘2025~2026시즌 프로농구 개막 미디어데이’ 행사에서 우승 트로피에 손을 올리고 기념사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 김주성(DB), 손창환(소노), 이상민(KCC), 문경은(KT), 김효범(삼성), 양동근(현대모비스), 유도훈(정관장), 강혁(한국가스공사), 조상현(LG), 전희철(SK) 감독. 연합뉴스

프로농구(KBL) 개막을 앞두고 ‘스타팀’을 꾸린 부산 KCC와 ‘디펜딩 챔피언’ 창원 LG가 강력한 우승 후보로 꼽혔다. 모두의 예상대로 양강 체제 판도가 굳어질지 관심이 쏠린다.



이상민 KCC 감독은 29일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 2025~2026시즌 KBL 개막 미디어데이 행사에서 이번 시즌 목표로 “통합 우승”을 외쳤다. KCC는 이날 다른 구단의 견제를 가장 많이 받았다. 허웅·허훈 형제를 비롯해 최준용, 송교창 등 초호화 라인업을 꾸리며 ‘슈퍼스타 군단’이란 별칭까지 얻었다.



지난 시즌 주축 선수들의 부상으로 정규리그를 9위로 마쳤던 KCC는 자존심 회복을 노린다. KCC 코치에서 승진해 지휘봉을 잡은 이 감독은 “당연한 건 없다”면서도 “한 경기 한 경기 최선을 다하고 선수들도 희생하다 보면 빠른 공격을 가동해 좋은 경기를 할 수 있을 것 같다”고 밝혔다.



디펜딩 챔피언인 LG를 향한 견제도 이어졌다. LG는 이번 시즌 우승 전력을 그대로 유지했다. 여기에 상무에서 군 복무 중인 양홍석과 윤원상이 오는 11월 전역해 합류한다. 유기상과 양준석 등 영건들의 성장세도 매섭다. 조상현 LG 감독은 “대권에 늘 도전하는 강팀을 만들겠다”는 각오다.



지난 시즌 준우승팀 서울 SK는 이날 우승 트로피에 손을 뻗으며 각오를 다졌다. 전희철 SK 감독은 “SK는 항상 뻔한 농구라고 얘기하는데, 재미와 외곽이 모두 펑펑 터지는 농구를 보여드리겠다”고 출사표를 던졌다. 이번 시즌 자밀 워니가 건재한 가운데 약점이었던 외곽슛 해결사로 김낙현이 나선다.



‘우승 청부사’ 김선형과 문경은 감독이 합세한 수원 KT도 경계대상이다. 문 감독은 “스페이싱이 안 된다고 팬들이 걱정하시는데 터질 듯 안 터질 듯하게 조금씩 보여드리겠다. 김선형을 필두로 장신 선수들의 트랜지션을 선보이고 팀 이름인 ‘소닉붐’처럼 뛰겠다”고 말했다. 꼴찌 후보로 여겨지는 울산 현대모비스의 양동근 감독은 “평가를 뒤집을 수 있도록 끈적끈적하고 단단한 팀을 만들겠다”고 각오를 밝혔다.



이번 시즌을 앞두고 10개 구단 중 절반인 5개 팀의 감독이 바뀌었다. 유도훈 감독은 17년 만에 친정팀 안양 정관장에 복귀했고, 양동근 현대모비스 감독과 손창환 고양 소노 감독이 생애 처음으로 지휘봉을 잡았다. 팀을 대표하던 간판선수들도 대거 유니폼을 갈아입었다. ‘리바운드왕’ 라건아는 대구 한국가스공사 유니폼을 입고 KBL에 돌아온다.



정규리그는 다음 달 3일 LG와 SK의 개막전으로 대장정의 막을 연다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



