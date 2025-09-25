시사 전체기사

與 주도 정부조직법 본회의 상정… 野 필리버스터 돌입 맞불

입력:2025-09-25 18:51
與, 4개 법안 29일까지 처리 방침
패트 표결 과정 대치 집계 중단도
與 내부 금융조직 개편 철회 비판

우원식 국회의장이 25일 국회 본회의에서 산불피해지원대책특별위원회 활동 기간 연장 내용을 담은 경북·경남·울산 초대형 산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법(대안) 표결 결과를 발표하고 있다. 정부조직법 처리에 반대하며 필리버스터(무제한 토론)에 돌입한 국민의힘은 비쟁점 법안 처리에는 협조했다. 뉴시스

검찰청 폐지와 기획재정부 기능 분리 등을 골자로 한 이재명정부 첫 정부조직법 개정안이 25일 국회 본회의에 상정됐다. 국민의힘은 더불어민주당 주도 법안 처리에 반발해 필리버스터(무제한 토론)에 돌입했다. 민주당은 여야 간 쟁점 법안인 정부조직법을 시작으로 방송미디어통신위원회설치법, 정부 부처 개편에 맞춰 국회 상임위원회 명칭을 바꾸는 국회법 개정안, 국회 특별위원회 활동이 끝나도 본회의 의결을 통해 위증을 고발할 수 있는 국회 증언감정법 등 4개 법안을 오는 29일까지 본회의에서 차례로 처리할 방침이다.

우원식 국회의장은 이날 본회의에서 비쟁점 법안과 패스트트랙(신속처리안건) 지정 법안 표결 처리 후 쟁점 법안 가운데 정부조직법 개정안을 가장 먼저 상정했다. 민주당은 당초 국회 상임위 위원 정수에 관한 규칙 개정안을 우선 처리할 4개 법안에 포함했다가 막판에 증감법으로 교체했다.

공익신고자보호·공공기관운영·통계·민주유공자법 등 패스트트랙 지정 4개 법안 표결 처리 과정에서는 민주유공자법을 놓고 투표수가 명패수보다 많은 결과가 나오면서 여야 간 대치로 이어지기도 했다. 우 의장이 “투표수가 명패수보다 많을 때 결과에 영향을 미치지 않으면 재투표를 안 해도 된다”며 개표를 강행하려고 하자 국민의힘 측에서 “이러니 부정선거란 이야기가 나오는 거 아니냐”며 맹공을 퍼부으면서 집계가 중단됐다.

김병기 더불어민주당, 송언석 국민의힘 원내대표가 25일 국회 본회의장에서 우원식 국회의장과 대화하고 있다. 이날 본회의에서 ‘민주유공자 예우에 관한 법률안에 대한 신속처리안건 지정동의의 건’이 명패수보다 투표수가 많은 상황이 발생하자 야당은 무효를 주장했으나 우 의장은 투표 결과에 영향을 미치지 않는다며 가결을 선포했다. 연합뉴스

애초 민주당은 이날 본회의에서 60여개 비쟁점 법안과 금융감독위원회설치법 등 11개 법안 패스트트랙 지정 안건을 함께 처리할 계획이었다. 그러나 국민의힘이 쟁점 법안은 물론 비쟁점 법안 전체에 무한 필리버스터를 하겠다고 강수를 두자 민주당은 당장 시급한 정부조직 개편과 관련한 법안만 우선 처리하기로 했다. 이 과정에서 민주당은 금융위원회를 금융감독위원회로 개편하는 방안을 담은 금감위설치법 등 연계 법안을 패스트트랙으로 지정하려던 계획도 철회했다. 국민의힘의 무한 필리버스터가 현실화하면 정기국회 내 법안 처리를 위한 본회의가 60일 이상 이어져 여야의 극한 대치 속 민생 법안 처리는 뒷전인 ‘식물 국회’로 전락할 우려가 컸다. 야당이 상임위원장을 맡고 있는 국회 정무위원회에서 법안이 장기간 계류돼 내년 4월에야 금융 조직을 꾸릴 수 있다는 현실적인 문제도 작용한 것으로 보인다.

민주당은 정부조직법을 야당과 합의 처리하기 위해 이날 오전 고위 당·정·대 회의를 거쳐 금감위 설치 등 금융감독 체계 개편 카드까지 내려놨지만 국민의힘이 제안을 받아들이지 않아 막판 협상은 결렬됐다. 이를 두고 본회의에 앞서 열린 민주당 의원총회에서는 “당·정·대 결정은 존중하지만 국정기획위원회에서 오래 논의한 정부조직 개편안이 하루 만에 바뀐 것은 아쉽다”며 공개적으로 문제를 제기한 의원이 있었던 것으로 파악됐다. 송언석 국민의힘 원내대표는 여야 원내대표 회동 직후 기자들과 만나 “당·정·대가 금융 관련 개편은 하지 않겠다고 하지만 민주당의 그간 태도로 볼 때 야당과 합의·약속을 하루아침에 엎어버리고 또다시 단독 추진할 개연성이 얼마든지 있다”며 “또 우회해서 본회의에 패스트트랙으로 바로 올릴 가능성이 있다”고 말했다. 국민의힘은 이날 문신사법, 영남지역 산불지원 특별법 등 비쟁점 법안에는 필리버스터를 하지 않고 처리에 협조했다.

김혜원 성윤수 한웅희 기자 kime@kmib.co.kr

