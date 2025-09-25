시진핑 “온실가스 7 ~ 10% 감축”… 미 대신 ‘녹색 리더십’ 부각

유엔 기후회의서 구체 목표 첫 제시

트럼프 “녹색 사기” 비난 연설과 대조

리창 “중국이 유엔 권위 굳게 지킬 것”

신화연합뉴스

시진핑 중국 국가주석이 중국의 온실가스 배출량을 2035년까지 고점 대비 7~10% 감축하겠다고 밝혔다. 중국이 구체적인 온실가스 감축 목표 수치를 공개한 것은 이번이 처음이다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 기후변화를 ‘사기극’으로 비난하는 가운데 중국은 ‘녹색 리더십’을 부각시키는 정반대 행보를 보이고 있다는 분석이 나온다.



AP통신에 따르면 시 주석은 24일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 유엔 기후 정상회의 화상연설을 통해 중국의 온실가스 배출 저감 계획을 밝혔다. 시 주석은 2035년까지 중국의 전체 에너지 소비 중 비화석연료 소비가 30% 이상을 차지하게 될 것이라고 밝혔다. 풍력·태양광 발전 설치 용량을 2020년의 6배 이상인 36억㎾로 늘리고 산림 축적량을 240억㎥ 이상 달성하겠다는 목표도 제시했다. 또 전기·수소·하이브리드차가 신규 판매차의 주류가 될 것이라고 덧붙였다.



중국은 전 세계 이산화탄소의 31%를 배출하는 국가다. 사이먼 스틸 유엔 기후변화협약(UNFCC) 사무총장은 중국의 감축 계획에 대해 “미래의 세계 경제가 청정에너지로 운영될 것이라는 분명한 신호”라고 말했다.



시 주석은 연설에서 “일부 국가가 (청정에너지 전환에) 반대하지만 국제사회는 올바른 방향에 집중해야 한다”고 말했다. 기후변화 경고는 거짓이라고 주장하는 트럼프 대통령을 우회적으로 겨냥한 발언으로 풀이된다. 트럼프는 전날 유엔총회 연설에서 각국 정상들을 향해 “녹색 사기(green scam)에서 벗어나지 않으면 여러분의 나라는 실패할 것”이라고 말했다.



시 주석이 직접 감축 계획을 발표한 것을 놓고 기후변화 대응에 중국이 주도적 역할을 하겠다는 의지를 드러낸 것이란 평가도 나온다.



워싱턴포스트는 “미국이 기후 정책을 뒤집는 동안 중국은 녹색 에너지 리더십의 주도권을 장악하고 있다”고 전했다. 다만 감축 목표가 충분치 않다는 평가도 나온다. 전문가들은 중국이 2060 년 탄소중립(탄소 순배출량을 0으로 만드는 것)을 달성하려면 2035년까지 온실가스 배출량을 30% 감축해야 한다고 본다.



유엔총회에서 트럼프가 ‘유엔 무용론’을 펴는 동안 중국은 미국과 대조적 입장을 내는 데 집중하는 모습이다. 리창 중국 국무원 총리는 이날 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장을 만나 “지난 80년 동안 유엔은 대체 불가능한 중요 역할을 해 왔다”며 “중국은 유엔의 지위와 권위를 굳게 수호할 것”이라고 강조했다.



나성원 기자 naa@kmib.co.kr



