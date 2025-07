[오늘의 QT] 지금은 마지막 때입니다

아이들아 지금은 마지막 때라 적그리스도가 오리라는 말을 너희가 들은 것과 같이 지금도 많은 적그리스도가 일어났으니 그러므로 우리가 마지막 때인 줄을 아노라.(요일 2:18)Dear children, this is the last hour; and as you have heard that the antichrist is coming, even now many antichrists have come. This is how we know it is the last hour.(1John 2:18)사도 요한은 ‘사랑하는 자녀들’이란 표현으로 독자들에게 따뜻하지만 간절한 마음을 담아 경고합니다. 여기서 말하는 마지막 시간은 단순한 종말의 시간이 아니라 예수님의 초림 이후부터 재림 전까지 이어지는 구속사의 절정을 의미합니다. 지금 우리가 사는 오늘도 ‘마지막 때’ 안에 포함된 것입니다.요한은 마지막 때의 징표 중 하나로 ‘많은 적그리스도의 출현’을 제시합니다. 마지막 때가 되면 더 이상 진리를 갈망하지 않게 되고, 대신 자기 욕망을 채워줄 거짓 메시지를 따르려 합니다.교회를 무너뜨리는 적그리스도는 먼 곳에 있지 않습니다. 나와 내 공동체 안에서 예수를 밀어내는 모든 것이 그것입니다. 이는 무관심과 타협, 또는 신앙의 피로일 수도 있습니다.마지막 때는 먼 미래가 아니라 지금입니다. 지금, 당신의 신앙이 선명하지 않다면 이미 적그리스도의 그림자 안에 있는지도 모릅니다.김성일 목사(광주성실교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지