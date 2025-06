[오늘의 QT] 지도자의 모범과 도전의 중요성

성전을 위하여 준비한 이 모든 것 외에도 내 마음이 내 하나님의 성전을 사모하므로 내가 사유한 금, 은으로 내 하나님의 성전을 위하여 드렸노니.(대상 29:3)Besides, in my devotion to the temple of my God I now give my personal treasures of gold and silver for the temple of my God, over and above everything I have provided for this holy temple.(1Chronicles 29:3)이스라엘이 성전 건축을 위한 준비를 성공적으로 할 수 있었던 것은 지도자인 다윗이 먼저 헌신의 본을 보이며 다른 지도자들에게 도전을 주었기 때문입니다. 다윗은 이미 정기적으로 성전 건축을 온 힘 다해 준비하고 있었습니다. 그가 개인적으로 소유했던 금과 은 등을 기꺼이 헌신했습니다. 다윗은 다른 지도자들도 본인처럼 헌신하길 도전시켰고 중요한 지도자들도 기꺼이 헌신했습니다. 그렇게 할 수 있었던 근본적인 원인은 다윗이 하나님에 대한 사랑을 성전 건축으로 표현했기 때문입니다. 이는 다윗이 얼마나 하나님을 사랑하는지 보여줍니다.하나님에 대한 사랑은 하나님의 일을 할 때 기꺼이 자신의 재정과 시간을 드리는 것입니다. 우리는 하나님의 일을 위해 시간과 재정을 얼마나 드리고 있나요. 이것의 중심 질문은 ‘우리가 하나님을 얼마나 사랑하고 있는가’입니다. 하나님께 다윗처럼 하나님에 대한 깊은 사랑을, 하나님 나라를 위한 헌신과 도전을 달라고 기도해야 합니다.오영철 선교사(총회세계선교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지