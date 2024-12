[오늘의 QT] 원하는 대로 구하라

너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라.(요 15:7)If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you.(John 15:7)예수를 믿는 자에게 주어지는 특권 가운데 하나는 기도 응답입니다. 기도할 수 있는 것 자체가 축복이요, 응답받는 것은 정말로 감사한 일입니다. 그러나 간혹 하나님은 우리가 무엇을 구하든 주신다고 오해합니다. 물론 전능하신 하나님께서 응답하지 못할 기도는 없습니다.(마 21:22) 하지만 하나님은 모든 기도에 응답하시는 것은 아닙니다. 욕심으로 잘못 구한 것에는 반응하지 않기 때문입니다.(약 4:3)예수께서 하신 이 말씀은 그 유명한 포도나무 비유 가운데 하신 말씀입니다. 응답받는 기도 비결이 담겨 있는데 누가, 어떻게 기도하느냐에 관한 것입니다. 기도하는 사람은 ‘예수님 안에’ 있는 사람이어야 하며, 기도하는 태도는 ‘주님의 말씀 가운데’ 해야 한다는 것입니다. 기도하는 사람은 반드시 자신이 현재 예수님 안에 거하는 상태인지를 먼저 돌아봐야 합니다. 또 내 기도가 예수께서 하신 말씀과 어긋나는 것은 없는지도 살펴야 합니다. 결국 기도는 어떻게 해서든지 내 뜻을 하나님께 관철시키는 투쟁 행위가 아니라, 하나님의 뜻에 나를 굴복시키는 순종의 과정이라 할 수 있습니다.이용호 목사(은계나눔교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지