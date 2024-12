[오늘의 QT] 착한 행실을 보고

이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라.(마 5:16)In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven.(Matthew 5:16)예수님께서는 자신을 따르는 제자들을 향해 세상의 빛이라고 하셨습니다. 그리고 그 빛이 사람들 앞에 비치게 하라고 하셨습니다. 우리는 어떻게 그 빛을 비출 수 있을까요. 주님께서는 착한 행실을 말씀하셨습니다. 그리스도인이 세상의 빛이 되는 때는 착한 행실을 가질 때입니다. 교회는 다닌다고 하지만 행실이 착하지 않은 경우, 빛이 되기는커녕 도리어 그 빛을 가리는 존재가 될 수 있습니다. 과연 나는 그리스도인으로서 착한 행실 가운데 살고 있습니까.그리스도인의 삶의 목적은 하나님을 즐거워하고 영원토록 그분을 영화롭게 하는 데 있습니다. 내가 아닌 하나님께서 영광받으시도록 하는 것이 우리 삶의 목적입니다. 그리고 우리는 착한 행실로서 하나님께 영광을 돌릴 수 있습니다. 따라서 착한 행실로서 충성 되게 살아내야 합니다. 이를 통해 하나님 아버지께 영광을 돌리며 “잘하였도다 착하고 충성된 종아”(마 25:21)라는 칭찬을 받기를 바랍니다.이용호 목사(은계나눔교회)=△고려대 철학과 △총신대 신대원(MDiv), 총신대 대학원(ThM, PhDCand) △전 이랜드그룹 사목 △은계나눔교회 담임목사GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지