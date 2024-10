[오늘의 QT] 성도(5)-영적 준비

세월을 아끼라 때가 악하니라.(엡 5:16)Making the most of every opportunity, because the days are evil.(Ephesians 5:16)어떤 목표를 가지고 무엇을 준비하는 사람에게는 일분일초가 참으로 소중할 것입니다. 성경이 말씀하는 대로 그리스도인 삶의 본질을 이해한다면 우리 자신에게 있어서 시간을 아끼고, 그것을 바로 사용하는 것은 너무나 당연한 일로 여겨집니다. 그러기에 세월을 아끼며 살아가기 위해 실제적인 것을 준비하는 습관부터 가져야 합니다. 그런 다음 하나님께서 주신 때를 놓치지 않고자 힘을 다해야 할 것입니다.성경은 모든 때가 다 똑같지 않다는 사실을 암시해 줍니다. 그러므로 우리는 언제든지 말씀과 기도에 전념하다가 하나님의 때가 오면 이것을 더 큰 부흥과 더 큰 축복으로 만들어 내야 합니다. 이 시대가 하나님의 뜻을 좋아하지 않기 때문에 하나님의 뜻대로 걸어가기에는 너무나 많은 함정과 덫이 놓여 있습니다. 그래서 사도 바울은 “때가 악하다”는 말씀을 여기에 덧붙인 것입니다.그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요. “어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하도록” 힘을 다해 기도해야 할 것입니다. 그리고 오직 성령으로 충만함을 받아야 합니다. 우리가 성령으로 충만할 때 하나님의 지혜와 하나님의 열정, 하나님의 능력을 빌려 올 수 있습니다. 사도 바울이 당부보다는 명령형을 사용한 것도 바로 이 때문일 것입니다.장덕봉 목사(요나3일영성원)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지