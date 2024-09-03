ÀÏº»¡¤º£Æ®³²°ú ÅõÀÚ Çù¾à¡¦ ¡°°í¾ç °æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ÁöÁ¤ ÃÑ·Â¡±

ÀÌ ½ÃÀåÀº Áö³´Þ 27ÀÏ ÀÏº» µµÄì¿¡¼ ¿ä³×¾ß¸¶ À¯¿ìÀÌÄ¡ ³ªÀÌÆ¼ ´ëÇ¥¸¦ ¸¸³ª ÀÏ»êÅ×Å©³ë¹ë¸® ÅõÀÚÀÇÇâ¼¸¦ Ã¼°áÇß´Ù. Á¾ÇÕºñÁî´Ï½º ¹× ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ°³¹ß¾÷Ã¼ÀÎ ³ªÀÌÆ¼´Â ÇÑ±¹ÀÇ ÄÚ¾î¼ÒÇÁÆ®¿Í ÇÔ²² ÇÑÀÏIPÁ¦ÀÛÀ§¿øÈ¸¸¦ Á¶Á÷ÇÏ°í °í¾ç½Ã¿Í IP ºÐ¾ß, ÄÜÅÙÃ÷ ÅõÀÚ ½Ã½ºÅÛ¡¤Á¦ÀÛ Çù·Â µîÀ» ³íÀÇÇØ ¿Ô´Ù.
Áö³´Þ 26ÀÏ¿¡´Â ½ºÅ¸Æ®¾÷ÀÇ ¿ä¶÷À¸·Î ºÒ¸®´Â ÇÃ·¯±×¾ØÇÃ·¹ÀÌ ÀçÆÒ°ú ÀÏ»êÅ×Å©³ë¹ë¸® ÅõÀÚÀ¯Ä¡, °í¾ç°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ÁöÁ¤ ¹× È°¼ºÈ Çù·ÂÀ» À§ÇÑ ¾÷¹«Çù¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù. 28ÀÏ¿¡´Â µðÀÚÀÎ Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê ±×·ì ¿Í¿ì(WOW)¿Í °øµ¿Çù·Â ¾÷¹«Çù¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù.
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º£Æ®³²À¸·Î ³Ñ¾î°£ ÀÌ ½ÃÀå°ú °í¾ç½Ã ´ëÇ¥´ÜÀº Áö³´Þ 29ÀÏ º£Æ®³² ÇÏ³ëÀÌ¿¡ À§Ä¡ÇÑ K-¸¶ÄÏÀ» ¹æ¹®ÇØ K&K±Û·Î¹úÆ®·¹ÀÌµù°ú °í¾ç°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ÁöÁ¤ ¹× È°¼ºÈ ÅõÀÚÀ¯Ä¡ Çù¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù.
ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼ ÀÌ ½ÃÀåÀº K-¸¶ÄÏ°ú »ó»ýÀ» À§ÇÑ °æÁ¦Àû ±³·ù È°¼ºÈ´Â ¹°·Ð °í¾ç½Ã ³óÆ¯»êÇ°ÀÇ ÇØ¿Ü½ÃÀå ÆÇ·Î°³Ã´¿¡µµ Çù·ÂÀ» ´çºÎÇß´Ù. ½Å¿µÈ K-¸¶ÄÏ »çÀåÀº °í¾ç½Ã°¡ ´Ù¾çÇÑ »ê¾÷ Á¤Ã¥À» ÃßÁøÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àû±Ø ÇùÁ¶ÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
Áö³´Þ 30ÀÏ¿¡´Â ÁÖº£Æ®³² ÇÑ±¹»ó°øÀÎ¿¬ÇÕÈ¸, ¼¼°èÇÑÀÎ¹«¿ªÇùÈ¸ ÇÏ³ëÀÌÁöÈ¸, º£Æ®³² ¾ÈÆ¾±×·ìÀ» ÀÕµû¶ó ¹æ¹®ÇØ ÀÏ»êÅ×Å©³ë¹ë¸® ÅõÀÚÀ¯Ä¡¿Í °í¾ç°æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª ÁöÁ¤ ¹× È°¼ºÈ ÅõÀÚÀ¯Ä¡ Çù¾àÀ» °¢°¢ Ã¼°áÇß´Ù.
ÀÌ ½ÃÀåÀº ¡°ÀÏ»êÅ×Å©³ë¹ë¸®´Â ¾à 87¸¸1761§³ ±Ô¸ð·Î 2026³â ÁØ°øÇÒ ¿¹Á¤¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¿ÃÇØ ¿¬¸» º»°ÝÀûÀÎ ÅäÁö°ø±Þ°ú ºÐ¾çÀ» ½ÃÀÛÇÒ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. ¶Ç ¡°°í¾ç½Ã°¡ ÃßÁø ÁßÀÎ °æÁ¦ÀÚÀ¯±¸¿ª¿¡´Â ¿Ü±¹ ±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ ¼¼Á¦ °¨¸é, ±ÔÁ¦ ¿ÏÈ, Á¤ÁÖÈ¯°æ Áö¿ø µî ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃÀÌ Á¦°øµÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÀÌ¹ø¿¡ ¸ÎÀº Çù¾àµéÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ÅõÀÚ±â¾÷°ú Çù·ÂÀû µ¿¹ÝÀÚ °ü°è°¡ Áö¼Ó ¹ßÀüÇØ ³ª°¡±æ ¹Ù¶õ´Ù. ´õ ¸¹Àº ±â¾÷µéÀÌ Ã£¾Æ¿Ã ¼ö ÀÖµµ·Ï ±âÈ¸ÀÇ µµ½Ã °í¾çÀ» ³Î¸® ¾Ë¸®´Â µ¥ ¾ÕÀå¼°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
°í¾ç=¹ÚÀç±¸ ±âÀÚ park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö