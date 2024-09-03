¡°µ¿¹Ý¼ºÀå¡± ´ëÀü¼­ ¹¶Ä£ °úÇÐµµ½Ãµé

¼¼°è À¯¸í °úÇÐµµ½ÃµéÀÇ Çõ½Å¡¤°æÁ¦±³·ù ÇÃ·§ÆûÀÎ ¡®¼¼°è°æÁ¦°úÇÐµµ½Ã¿¬ÇÕ¡¯ÀÌ ´ëÀü¿¡¼ Ãâ¹ü½ÄÀ» °®°í °ø½Ä È°µ¿¿¡ µé¾î°£´Ù.
´ëÀü½Ã´Â 3~4ÀÏ ´ëÀüÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ(DCC)¿¡¼ ¼¼°è°æÁ¦°úÇÐµµ½Ã¿¬ÇÕ Ã¢¸³Çà»ç¿Í µµ½Ã´ëÇ¥ÀÚÈ¸ÀÇ µîÀ» °³ÃÖÇÑ´Ù°í 2ÀÏ ¹àÇû´Ù.
´ëÀü½Ã ÁÖµµ·Î °á¼ºµÈ ¼¼°è°æÁ¦°úÇÐµµ½Ã¿¬ÇÕÀº ¹Ì±¹ ¸ù°í¸Þ¸® Ä«¿îÆ¼¿Í ½Ã¾ÖÆ², µ¶ÀÏ µµ¸£Æ®¹®Æ®, ½ºÆäÀÎ ¸»¶ó°¡ µîÀÌ Ã¢¸³È¸¿øÀ¸·Î Âü¿©ÇÑ´Ù. ´ë¸¸ ½ÅÁÖ¿Í Ä³³ª´Ù Äù¹éÁÖ´Â ÀÌ¹ø¿¡ Æ¯º° ÃÊÃ»µµ½Ã·Î Âü¼®ÇÑ´Ù.
Ã¢¸³½Ä¿¡´Â ¸¶Å© ¿¤¸®Ä¡ ¸ù°í¸Þ¸® Ä«¿îÆ¼ ½ÃÀå, ¸¶Æ¾ ¹Ý µ¥¾îÇ¶ÅÙ µµ¸£Æ®¹®Æ® ±¹Á¦°ü°è½ÇÀå, ¾Ë¸®½Ã¾Æ ÀÌ½ºÅ°¿¡¸£µµ ¸»¶ó°¡ ºÎ½ÃÀå, ºê¶óÀÌ¾ð ¼ö·¿ ½Ã¾ÖÆ² °æÁ¦°³¹ß°ø»ç ´ëÇ¥ÀÌ»ç µî ÇØ¿Ü µµ½Ã´ëÇ¥ÀÚ¿Í ±¹³»¡¤¿Ü »êÇÐ¿¬ °ü°èÀÚ µî 300¿©¸íÀÌ Âü¼®ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Çà»ç Ã¹³¯ÀÎ 3ÀÏ¿¡´Â Ã¢¸³¼±¾ð½Ä°ú ¼¼°èÇõ½Åµµ½ÃÆ÷·³ÀÌ ¿¸°´Ù. ÀÌ±¤Çü ÇÑ±¹°úÇÐ±â¼ú¿ø(KAIST) ÃÑÀå°ú ¹ÌÄÌ ¶õ´Ù¹Ù¼Ò ¾Ë¹Ù·¹Áî À¯·´¿¬ÇÕ(EU) °øµ¿¿¬±¸¼¾ÅÍ ¿¬±¸ºÎÀåÀÌ °¢°¢ ±âÁ¶¿¬¼³ ¹× ÁÖÁ¦ ¹ßÇ¥¸¦ ÁøÇàÇÏ°í µµ½Ã¿¬ÇÕÀÇ ¿ªÇÒ¿¡ ´ëÇÑ Åä·ÐÀ» ÁøÇàÇÑ´Ù. ¿ÀÈÄ ¼¼¼Ç¿¡¼´Â ¡®±Û·Î¹ú Å×Å©ºñÁîµ¥ÀÌ¡¯°¡ °³ÃÖµÈ´Ù. ´ëÀü°úÇÐ»ê¾÷ÁøÈï¿ø°ú KAIST ±â¼ú°¡Ä¡Ã¢Ãâ¿ø, ÇÑ±¹Æ¯ÇãÀü·«°³¹ß¿ø, Ãæ³²´ë, ¿ì¼Û´ë µî 5°³ ±¹³» »ê¡¤ÇÐ¡¤¿¬ÀÌ °øµ¿ ÁÖ°üÇÑ´Ù. 4ÀÏ ¿¸®´Â ºñ°ø½Ä µµ½Ã´ëÇ¥ÀÚ È¸ÀÇ¿¡¼´Â Ã¢¸³ µµ½Ã´ëÇ¥ÀÚµéÀÌ µµ½Ã¿¬ÇÕÀÇ Á¶Á÷ ¹× ¿î¿µ ¹æ¾È¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÌÀå¿ì ´ëÀü½ÃÀåÀº ¡°¼¼°è°æÁ¦°úÇÐµµ½Ã¿¬ÇÕÀº µµ½ÃÀÇ Çõ½Å ¼ºÀå¿¡ Å« µµ¿òÀÌ µÉ ¼ÒÁßÇÑ ±âÈ¸¡±¶ó¸ç ¡°È¸¿ø µµ½ÃµéÀÇ °á¼Ó°ú °æÁ¦¡¤°úÇÐ ±³·ù¸¦ ÅëÇØ ±¹Á¦»çÈ¸¿¡ ±â¿©ÇÏ°í, °¢ µµ½ÃÀÇ µ¿¹Ý ¼ºÀåÀ» À§ÇÑ ºñÀüÀ» °øÀ¯ÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
´ëÀü=ÀüÈñÁø ±âÀÚ heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö