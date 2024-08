[오늘의 QT] 예수님을 닮아가라

우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니.(엡 4:13)Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.(Ephesians 4:13)예수님은 우리에게 필요한 분이 아닙니다. 세상을 살아가려면 돈이 필요하고 집이 필요하며 차가 필요하듯이, 그런 식으로 필요한 분이 아닙니다. 그분은 우리에게 필요한 분이 아니라 전부이십니다. 예수님이 전부가 아니기 때문에 우리는 너무나 많은 것을 필요로 합니다. 사는 집과 차가 좋아야 하고 자녀나 배우자가 내 맘에 들어야 하고 직장에서도 내 심기를 건드리는 사람이 있으면 안 됩니다. 심지어 예배시간에 설교와 찬양도 좋아야 하고 여름에는 시원해야 하며 겨울에는 따뜻해야 합니다. 의자도 편해야 합니다. 그렇기에 우리 일상과 교회생활에서는 욕심만 가득하고 예수님은 찾을 수 없습니다. 예수님이 전부가 되면 어떤 현상이 나타납니까. 예수님만으로 만족합니다. 행복의 근원이 예수님이어서 삶에 기쁨과 감사가 넘쳐납니다. 예수님을 닮아가는 것이 유일한 소원이며 예수님과 동행하는 것이 가장 큰 기쁨입니다. 예수님을 따라가는 것이 궁극적 사명입니다. 예수님은 필요한 분입니까 아니면 전부입니까.탁영철 목사(뉴젠아카데미 대표)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지