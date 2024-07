[오늘의 QT] 속사람

우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다.(고후 4:16)Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day.(2 Corinthians 4:16)구약성경 사무엘상 16장 7절에서 하나님은 사람들은 용모와 키 같은 외모를 보지만 여호와는 중심을 본다고 말씀하셨습니다. 중심이란 무엇일까요. 사도바울은 그 중심을 ‘속사람’으로 표현합니다. 하나님께서는 겉 사람이 아니라 속사람을 보신다는 것입니다. 어떻게 해야 오늘 본문처럼 속사람이 날로 새로워질까요.먼저 우리의 정체성을 깨달아야 합니다. 예수님께서는 죄인을 불러 회개시키러 이 땅에 왔다고 하셨습니다. 우리는 죄인이었고 여전히 죄인입니다. 우리는 하나님의 은혜로 의인이라고 칭함을 받은 자이지 의인은 아니기 때문입니다. 그러므로 우리는 날로 새로워져야 합니다.그렇게 하려면 지속해서 나의 내면을 점검해야 합니다. 내 자아가 이기심과 출세욕으로 가득 차 있는지, 상처받는 것을 두려워하는 자존심으로 가득 차 있는지 점검해야 합니다. 그리고 ‘하나님 제발 나 좀 바라봐 주세요’라는 간절한 시선으로 하나님을 바라보는, 그런 시선으로 이웃을 바라봐야 합니다. 그러면 이웃을 하나님을 대하듯 볼 수 있습니다. 그러면 그들을 하나님 대하듯 섬길 수 있습니다.박순형 목사(남양주 필리아교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지