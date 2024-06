[오늘의 QT] 영적인 실력을 키우라

만일 너희가 믿음에 거하고 터 위에 굳게 서서 너희 들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었노라.(골 1:23)if you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant.(Colossians 1:23)물건을 파는 분들은 자신이 파는 상품에 대해 전문가들입니다. 그리스도인은 최고의 상품인 예수 그리스도를 증언하는 사람들입니다. 최고의 상품인 예수 그리스도를 가장 잘 소개하는 비결은 뭘까요. 예수님을 상식과 지식으로만 소개해서는 안 됩니다. 삶으로 고백하고 경험한, 자신이 만난 예수님을 소개해야 합니다. 이것이 진짜 실력입니다.오늘 본문에서 사도 바울은 “이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었다”고 고백했습니다. 단지 교회를 오래 다녔거나 직분이 있다고 저절로 예수님을 소개할 수는 없습니다. 영적인 실력이 필요합니다. 신앙의 실력을 키워 복음이신 예수 그리스도를 증거하는 삶을 살아야 합니다.김승민 목사(부천 원미동교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지