[오늘의 QT] 부활의 약속

예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐.(요 11:25~26)Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they dies; and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?”(John 11:25~26)“나는 부활이요 생명이다”라는 예수 그리스도의 말씀은 죽음을 넘어 영원한 생명을 약속합니다.이 약속은 기독교 신앙의 기초를 형성하며 삶과 죽음에 대한 우리의 이해를 근본적으로 역전시키며 변화시킵니다. 부활의 약속은 특히 어려움을 겪거나 슬픔에 잠긴 시기 속 우리에게 위로와 힘을 줍니다. 예수님의 부활이 우리 삶에 어떤 영향을 미치는지 깊이 묵상해 봅시다. 부활이 우리에게 어떤 희망과 위안을 주는지 생각해볼 필요가 있습니다.우리의 신앙이 이 약속에 얼마나 깊이 뿌리박고 있는지, 또 이 약속이 우리 삶에서 어떻게 현실화하는지 생각해봅시다. 크리스천은 주님의 부활 약속이 우리의 일상 속에서 구체적으로 드러날 수 있도록 살아가는 게 필요합니다.오늘 하루 여러분의 삶에 부활의 약속이 가득하길 기도합니다.김동영 목사(바람길교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지