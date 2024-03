[오늘의 QT] 감사의 마음

항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 성령을 소멸하지 말며 예언을 멸시하지 말고 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라.(살전 5:16~22)Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus. Do not quench the Spirit. Do not treat prophecies with contempt but test them all; hold on to what is good, reject every kind of evil.(1Thessalonians 5:16~22)하나님은 우리가 모든 상황에서 기쁨을 찾고 감사하는 마음을 갖기 원하십니다.감사는 우리 마음을 변화시키고 어떤 상황에도 하나님의 선함을 발견하게 합니다. 일상의 작은 것에 감사할 때 하나님의 사랑과 섭리를 더 깊이 경험할 수 있습니다.감사의 태도는 우리의 믿음을 강화하며 삶에 긍정적 변화를 가져옵니다.감사는 마음의 상태를 넘어 삶을 하나님께 더 가까이 이끄는 실천입니다. 감사로 그분의 뜻을 삶 가운데 실천하면 우리는 진정한 기쁨과 만족을 느낄 수 있습니다.오늘 여러분이 경험하는 모든 순간에 감사를 전해 하나님의 놀라운 선물을 새롭게 발견하길 소망합니다.김동영 목사(바람길교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지