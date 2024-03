[오늘의 QT] 순종의 축복

하나님이 그들이 행한 것 곧 그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라.(욘 3:10)When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he relented and did not bring on them the destruction he had threatened.(Jonah 3:10)본문은 하나님의 은혜와 자비를 강조합니다. 니느웨 사람이 자신의 죄를 회개하고 악한 길에서 돌이키자 하나님은 예정된 재앙을 내리지 않으십니다. 순종의 힘과 변화의 가능성을 보여주는 말씀입니다. 하나님 명령에 순종하는 것은 때로 어려운 결정을 요구하지만 그 결과는 우리 삶과 주변에 긍정적 변화를 가져옵니다.오늘 말씀을 묵상하면서 여러분이 현재 직면한 하나님의 부르심이 무엇인지, 그 부르심에 순종하면 어떤 변화를 경험할 수 있을지 고민해 보십시오. 하나님의 부르심에 순종하는 건 단순히 하나님의 명령을 따르는 것을 넘어섭니다. 우리 삶이 실제로 변화되고 하나님의 자비와 은혜를 체험하는 과정입니다. 하나님은 우리의 회개와 순종을 통해 놀라운 방식으로 역사합니다. 니느웨 사람처럼 우리의 변화된 행동은 하나님의 축복과 은혜를 우리 삶에 가져올 수 있습니다. 하나님의 부르심에 어떻게 응답할 수 있는지, 그 순종이 삶에 어떤 축복을 가져올 수 있는지에 대해 깊이 생각하는 시간을 가져보시기 바랍니다.김동영 목사(바람길교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지