[오늘의 QT] 섬김의 본질

너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고… 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라.(마 20:26~28)Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant… just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many."(Matthew 20:26~28)예수님의 삶은 섬김의 근본적 가치를 가르쳐 줍니다. "누구든 너희 중에서 큰 자가 되려거든 종이 돼야 하고"란 말씀은 섬김이 위대함으로 이어진다는 걸 강조합니다. 섬김은 겸손과 자기희생에서 비롯됩니다. 여러분도 주변에서 섬길 기회를 찾아보십시오. 친절한 작은 행동 하나가 큰 변화를 가져올 수 있습니다. 누군가의 어려움을 들어주거나 필요한 사람에게 음식을 제공하는 것, 누군가를 위해 기도하는 등의 작은 선행이 모두 섬김이 될 수 있습니다.섬김의 행위는 개인의 영적 성장을 촉진할 뿐 아니라 하나님과 더 깊은 관계를 맺는 데도 도움을 줍니다. 섬김은 사랑과 자비가 넘치는 환경으로 주변을 조성하는 데도 중요한 역할을 합니다. 섬김으로 주변에 긍정적 영향을 미칠 방법을 찾아보십시오. 타인을 위한 섬김의 행위에서 진정한 위대함이 나옵니다.김동영 목사(바람길교회)