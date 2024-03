[오늘의 QT] 믿음의 기초

믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라.(히 11:6)And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.(Hebrews 11:6)믿음은 우리가 보지 못하는 것에 대한 확고한 확신입니다. 히브리서 11장은 이런 믿음의 본질을 아름답게 설명합니다. 그리고 믿음이 우리 삶에 어떤 근본적인 역할을 하는지를 보여줍니다. 하나님의 약속을 신뢰함으로 우리는 보이지 않는 것을 마음으로 봅니다. 또 이러한 것이 우리 삶에 실제로 나타나길 기대합니다. 믿음으로 사는 삶은 하루하루가 하나님에 대한 신뢰의 여정입니다. 이 여정은 때로 험난할 수 있습니다. 하지만 믿음은 우리가 직면한 어려움을 극복하고 하나님의 약속이 이뤄지는 것을 볼 때 더 강해집니다.여러분의 믿음을 돌아보십시오. 하나님의 약속이 여러분의 삶에서 어떻게 구현되고 있습니까. 현재 여러분의 믿음이 어떤 상태인지, 이 믿음이 어떻게 하나님과 더 가까이 이끄는지 고민해 보십시오. 하나님의 약속에 굳건히 서서 믿음으로 삶의 여정을 걸어가십시오. 이럴 때 여러분은 하나님의 놀라운 역사를 목격할 것입니다.김동영 목사(바람길교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지