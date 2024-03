[오늘의 QT] 하나님의 힘으로 강해지는 삶

그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다… 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라.(고후 4:16~18)Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day.… So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.(2Corinthians 4:16~18)우리는 삶의 여정에서 많은 어려움과 도전을 경험합니다. 그럼에도 이것이 우리의 영적 힘과 희망을 약화하진 못합니다. 몸은 쇠하고 쇠하여도 내면은 계속 강해져 갑니다.우리는 하나님의 힘으로 매일 새로워지고 있습니다. 우리가 겪는 모든 어려움은 일시적입니다. 그러나 하나님의 영광과 약속은 영원합니다. 현재의 어려움에 집착하지 않고 영원한 것에 초점을 맞춰야 하는 이유입니다.하나님의 힘과 지혜를 의지하며 하나님의 영원한 영광을 바라보면서 살아가면 어떤 어려움이든 그를 통해 이겨나갈 수 있습니다.마음을 편안히 하고 하나님의 인도하심을 신뢰하며 삶의 모든 과정을 걸어갑시다.김동영 목사(바람길교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지