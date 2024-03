[오늘의 QT] 유혹에 처할 때 함께하시는 하나님

사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라.(고전 10:13)No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can stand up under it.(1Corinthians 10:13)유혹은 우리 삶에서 불가피한 부분입니다. 종종 유혹이 너무 커서 견딜 수 없을 것 같을 때가 있습니다. 사도 바울은 고린도교회에 하나님의 충실함을 상기시킵니다. 하나님은 우리와 함께 계셔서 유혹을 당할 때도 능히 감당하게 하고 헤쳐 나가게 할 것입니다.유혹이 다가오면 자신의 힘으로는 이겨내기 어려울 때가 많습니다. 그러나 하나님은 우리가 유혹을 이겨낼 수 있도록 곁에서 돕고 계십니다. 우리가 하나님의 말씀을 기억하며 기도하고 행동한다면 유혹을 헤쳐 나갈 수 있습니다. 유혹에 처할 때 우리는 하나님과 함께 있는 걸 기억하며 우리의 길을 걸어 나가야 하겠습니다. 우리의 힘이 되신 하나님은 모든 유혹을 이기도록 도와주실 것입니다.김동영 목사(바람길교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지