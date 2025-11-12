울산 붕괴사고 실종자 1명 시신 수습…사망자 총 5명
울산화력발전소 붕괴 사고 일주일째인 12일 매몰자 시신 1구가 추가로 수습됐다.
소방 당국은 이날 오전 5시19분쯤 보일러 타워 5호기 잔해 속에서 매몰자 시신 1구를 수습했다고 밝혔다.
이 매몰자는 실종 상태였다가 전날 오후 10시14분쯤 위치가 파악됐다. 소방 당국은 밤새 절단기로 철근을 잘라가며 공간을 확보해 이 매몰자 시신을 수습했다.
이에 따라 이번 사고 매몰자 7명 중 공식 사망자는 5명으로 늘었다.
나머지 2명은 여전히 매몰 상태다. 이 중 1명은 위치가 파악됐고, 나머지 1명은 위치를 알 수 없는 상태다.
소방 당국은 이들을 수색·구조하기 위한 작업을 이어간다.
지난 6일 울산 남구 동서발전 울산화력본부에선 가로 25ｍ, 세로 15.5ｍ, 높이 63ｍ 규모 보일러 타워 5호기가 순식간에 붕괴했다.
이 사고로 당시 현장에서 보일러 타워 해체 작업 중이던 9명 중 7명이 매몰됐다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
