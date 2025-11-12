트럼프 “이기기 위해서만 싸울 것…우리도 ‘전승절’이라 부르겠다”

트럼프, 재향군인의 날 연설 “미군 자긍심 회복하고 있다…정치적 올바름 따르지 않는다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 미국 버지니아주 알링턴 국립묘지에서 열린 재향군인의 날 행사에서 거수 경례를 하고 있다. 연합뉴스

오늘은 단지 재향 군인의 날이 아니다”라며 “우리는 이제 1차 세계대전 전승절이라고 부를 것”이라고 밝혔다.

트럼프는 이어 “

국방부를 전쟁부로 부르도록 행정부에 지시했다.

트럼프는 또 “우리는 ‘정치적 올바름

을 좋아하지 않는다. 우리는 더 이상 정치적으로 올바르지 않겠다”고 밝혔다.

진보 진영이 강조해온 정치적 올바름을 미군이 탈피할 것임을 재차 밝힌 것이다.

이어 “앞으로 우리는 단 하나의 이유, 승리를 위해서만 전쟁을 치르겠다. 우리는 이기려고 싸운다”고 강조했다.