시사 전체기사 [속보] 이 대통령, 법무장관에 “사실적시 명예훼손 폐지 검토하라” 입력:2025-11-11 10:56 수정:2025-11-11 10:57 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이재명 대통령이 11일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 의사봉을 두드리며 개회를 선언하고 있다. 연합뉴스[속보] 이 대통령, 법무장관에 “사실적시 명예훼손 폐지 검토하라”백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 온라인뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 825 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 2 화나요 4 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘유담’ 임용 특혜 진실공방…인천대 교수 지원자 서류는 어디에 2 이 대통령 국정 지지율 56.7%…민주 46.5%·국힘 34.8% 3 [속보] 이 대통령, 법무장관에 “사실적시 명예훼손 폐지 검토하라” 4 조국 “교수 티 안 내려 했는데…대장동, 추징·몰수할 수 없는 사건” 5 쟁점 부상한 ‘이재명 재판’… 여 “조작기소” 야 “李, 직권 남용” 해당분야별 기사 더보기 1 100억대 체납자 집 수색하니…에르메스백·순금 쏟아져 2 정년 연장 논의하는데… 유통가 ‘희망퇴직’ 칼바람 3 셀카 보정도 구독하면 무제한… ‘인생샷’에 지갑 여는 2030 4 ‘코스피 불장’에도 개인 54%는 손실…‘이 주식’이 원흉? 5 정년 1년 늦추면 5만5000명 은퇴 늦어진다 해당분야별 기사 더보기 1 검찰 집단반발 조짐에… “정치적 사건 손 떼라” 진압 나선 정성호 2 연대 이어 고대도 집단 부정행위…“시험 전면 무효” 3 연예인 신상 훔쳐보고, 몰래 로스쿨 간 경찰들 4 [단독] 정유미 검사장 “치욕적…노만석·대검간부 사퇴하라” 5 [속보] “대통령실 폭발물 설치…李대통령 살해” 경찰, 작성자 추적 해당분야별 기사 더보기 1 ‘성매매 관광국’ 오명에…日 총리, 매춘 근절 약속 2 “낮술 하면 벌금 45만원” 관광객도 예외 없다는 ‘이 나라’ 어디 3 中 무술 ‘통배권’ 계승자…세계 따귀대회서 한 방에 K.O. 4 남편 전사 소식만 기다리는 러시아 아내들…왜? 5 ‘중도냐 진보냐’…맘다니 승리 이후 노선 경쟁 불붙는 美 민주당 해당분야별 기사 더보기 1 ‘허리 나간’ 홍명보호, 중앙 새 조합 ‘비상’ 2 ‘동생 학비 버는 23살 착한 언니’ 홍정민, 상금왕과 공동 다승왕 2관왕 차지…“이제야 조금 마음 놓인다” 3 꼰대 주인공에 웃다가 ‘내 얘긴데’…공감 부르는 ‘김 부장 이야기’ 4 프로야구, ‘쩐의 전쟁’ 열린다 … 강백호·박찬호 등 21명 FA 승인 5 1할대 선수였던 염경엽, 감독 몸값 30억원 시대 열어 해당분야별 기사 더보기 1 현존 유일 조선시대 선박 600년 만에 수면 위로 2 팔·다리에 혹… 달걀만큼 커지고 살 빠졌다면 암 의심 3 영화 감독 김창민, 뇌출혈로 별세… 4명에 새 생명 4 “이외수의 아내가 천직”… 부인 전영자씨 별세 5 불닭·신라면 아냐…日미식가 선정한 ‘한국 라면’ 1위는 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 천만원짜리 수표에 민생쿠폰까지…올해도 찾은 ‘기부천사’ [아살세] [속보] 이 대통령, 법무장관에 “사실적시 명예훼손 폐지 검토하라” 폐지 덮고 쪽잠…APEC 동원 경찰 ‘홀대’ 논란 ‘허리 나간’ 홍명보호, 중앙 새 조합 ‘비상’ 법조계 “7886억 환수? 민사 땐 환수 지연, 수익 빼돌릴 수도” 팔·다리에 혹… 달걀만큼 커지고 살 빠졌다면 암 의심 현존 유일 조선시대 선박 600년 만에 수면 위로 연대 이어 고대도 집단 부정행위…“시험 전면 무효” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요