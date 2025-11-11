“단군 이래 최대 정치 부역”…국힘, 대검 앞서 항소포기 규탄

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 의원들이 11일 서울 서초구 대검찰청 앞에서 검찰의 대장동 개발 비리사건 항소 포기 관련 규탄대회를 연 뒤 노만석 검찰총장 대행 사퇴를 촉구하며 항의방문을 시도하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 장동혁 대표, 송언석 원내대표를 비롯한 의원들이 11일 서울 서초구 대검찰청 앞에서 검찰의 대장동 개발 비리사건 항소 포기 관련 규탄대회를 열고 있다. 연합뉴스

장 대표는 “단군 이래 최대 개발 비리 범죄가 일부 무죄가 선고됐는데도 항소를 포기했다”며 “더불어민주당 김병기 원내대표도 말한 것처럼 국정조사를 하고, 특검도 하자”고 밝혔다.