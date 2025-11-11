정철 전남도의원 “교육지원청, 협력 거버넌스 강화해야…지역별 격차 커”

화순 100억 규모인데 담양은 9억대…최대 10배 차이



정 의원 “학생 유입·지역 정주 증가 위해 협력사업 중요”



정철 전남도의원(사진, 장성1)이 전남도 담양·고흥·화순교육지원청 행정사무감사에서 “지자체와 교육지원청이 함께 추진하는 교육협력사업의 예산이 지역별로 큰 차이를 보이고 있다”며 협력체계 강화를 촉구했다.



11일 전남도교육지원청이 제출한 ‘지자체와 교육협력사업 추진 현황’ 자료에 따르면 화순의 경우 18개 사업에 100억원 규모의 예산이 투입되고 있는 반면, 담양은 10개 사업에 9억7000만원이 편성된 것으로 나타났다.



정 의원은 “담양과 장흥, 화순의 학생 수는 두 배 차이에 불과하지만, 협력사업 예산은 10배까지 벌어져 있다”며 “이는 지자체의 재정 여건만이 아니라 교육지원청이 얼마나 적극적으로 협력 구조를 설계하고 추진하느냐의 차이”라고 주장했다.



이어 “외국어체험센터, 에듀택시, 교복지원 등 공통사업 외에도 지역의 여건과 특성을 반영한 교육사업을 발굴·추진할 필요가 있다”면서 “지역 특색사업은 교육지원청의 기획력과 지자체의 참여 의지에 따라 달라지는 만큼 양 기관이 협력할 수 있는 기반을 마련해야 한다”고 강조했다.



정 의원은 “지속가능한 지역 교육환경 조성은 학령인구의 유입을 넘어 지역 정주 인구 확대로 이어질 핵심 요인”이라며 “교육재정이 축소되는 상황일수록 협력사업의 전략적 추진이 중요하다”고 역설했다.



이에 김진홍 담양교육지원청 교육장은 “지역 학생들의 글로벌 역량 강화를 위해 지자체와 적극 소통해왔다”며 “해외 국제교류학습 예산을 기존 1억 원에서 3억 원으로 확대하고 중3 250명 선발 방식에서 중3 전체가 참여할 수 있도록 개선했다”고 답변했다.



이어 “앞으로도 현장의 의견을 반영하며 지자체와 협력해 지역 교육의 질적 성장을 함께 이루겠다”고 덧붙였다.



정 의원은 “교육장은 행정 담당자를 넘어 지역 교육 생태계를 설계하고 협력 거버넌스를 이끄는 조정자 역할을 해야 한다”면서 “지자체와의 긴밀한 협력을 통해 지속 가능한 지역 교육환경을 만들어가길 바란다”고 당부했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



