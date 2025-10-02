김포우리병원 ‘우수 보훈위탁병원’ 선정

우수 보훈위탁병원 인증서 수여식. 김포우리병원 제공

보훈위탁병원은 보훈병원이 없거나 멀리 떨어진 지역에 거주하는 국가유공자의 진료 편의를 위해 1986년부터 도입해 지역사회에서 근접 의료서비스를 제공하고 있는 의료기관이다.

우수 보훈위탁병원은 전국 병원 의원급 588개 기관의 보훈위탁병원을 대상으로 서비스 품질과 보훈대상자 만족도, 의료기관의 협력 의지 등을 종합적으로 평가하여 국가보훈부가 선정한다.

고도현 김포우리병원장은 “국가유공자 분들의 희생과 헌신을 잊지 않고 기억하겠다”며 “앞으로도 우수 보훈위탁병원으로서 국가유공자 분들과 가족의 복지 향상 및 건강한 삶을 위해 역할과 사명을 다하겠다”고 말했다.

인천보훈지청 관계자는 “보훈대상자가 불편 없이 양질의 의료서비스를 받을 수 있도록 지속적으로 위탁병원의 품질 관리를 강화해 나갈 것”이라며 “우수 보훈위탁병원 선정을 통해 보훈 의료체계의 신뢰도를 제고하고, 의료기관과의 협력도 확대해 나가겠다”고 밝혔다.