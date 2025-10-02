[단독] 정부가 지원하는 취약계층 집 수리, 신청해도 3.55년 기다려야

평균 소요 시간 2020년 2.73년에서 지속 ↑

1~8월 수리 완료 건수도 전체 신청 건수의 2.4%

“수리까지 걸리는 기간이 계속 늘어나고 있는 것은 사실”이라고 말했다.

LH는 공사 지연 문제가 제기되자 지난해 1월 고시를 개정했다.

수리까지 걸리는 시간은 되레 늘어났다.