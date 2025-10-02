축제장에서 공연 중인 외국 女미성년 신체 더듬은 시의원

경북 안동경찰서, 안동탈춤축제장 외국 미성년 단원 성추행 의혹 조사



안동국제탈춤페스티벌 프로그램 가운데 가장 하이라이트격인 대동난장. 안동시 제공

경찰 관계자는 “A시의원은 고의가 아니었다고 주장하고 있다”며 “당시 상황을 확인하기 위해 관계자들을 상대로 조사한 뒤 입건 여부를 검토할 예정”이라고 말했다.

지역 시민사회단체도 △성추행 의혹 철저한 규명 △가해 시의원 즉각 사퇴 △안전한 축제 재발 방지 대책 마련 △사법기관의 철저한 수사와 엄중한 처벌을 촉구했다.